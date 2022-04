Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Polar revelou um novo par de relógios de corrida - o Pacer e o Pacer Pro - projetado para atender tanto usuários iniciantes quanto avançados.

A próxima geração de relógios da empresa finlandesa segue uma linguagem de design semelhante à que vimos com sua série Vantage de relógios esportivos, embora ambos da Pacer wearables ofereçam uma experiência de rastreamento especificamente projetada para corredores.

O modelo mais avançado do par, o Pacer Pro, apresenta o conjunto completo de ferramentas de treinamento avançado da Polar - como o Running Power e recomendações de recuperação personalizadas - e os emparelha com a duração de uma semana da bateria (ou 35 horas de rastreamento GPS contínuo). A Polar diz que um projeto totalmente novo de antena também melhorará a precisão do GPS - algo que esperamos que seja mais perceptível ao usar a navegação curva a curva do relógio.

Como resultado do barômetro e magnetômetro incluídos, os usuários da Pacer Pro também devem ser capazes de receber um feedback muito detalhado no final de seu exercício.

Polar

A tela colorida MIP colorida brilhante e de aparência nítida da empresa também está presente, embalada atrás de uma tela Corning Gorilla Glass 3.0 que deve oferecer aos usuários bastante durabilidade ao ar livre. A nova CPU sob o capô e os 5MB de RAM, sugere a Polar, também oferecerá uma experiência mais suave e rápida ao redor do relógio.

O Polar Pacer, por outro lado, é destinado a corredores de primeira viagem que estão apenas começando a registrar seus passeios. Ele mantém todas as bases que são oferecidas no modelo Pro, tais como horários de treinamento, rastreamento de sono e ferramentas de recuperação, bem como recursos como Walking Test, que fornece uma visão do VO2 Max do usuário.

Como visto acima, a Pacer compartilha um design muito semelhante ao de seu irmão, com o mesmo visor MIP, visor de vidro Gorilla Glass e luneta circular leve, todos apresentando. O monitor de freqüência cardíaca Precision Prime da Polar, naturalmente, também é central para a experiência dos dois relógios.

O Pacer regular está disponível em preto, branco, marreco e roxo, e começará a ser enviado em maio por US$199,90 / £169,50 / EUR199.

O Pacer Pro, entretanto, está disponível hoje por $299,90 / £259 / EUR299, e está disponível em cinza, branco, azul e castanho, com um colorido verde que aterrissará no final deste ano.

Estaremos testando os dois relógios durante as próximas semanas e meses, portanto, não deixe de estar atento ao nosso veredicto completo.

Escrito por Conor Allison.