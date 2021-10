Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Polar anunciou uma série de mudanças de hardware e software em sua linha de relógios esportivos , com destaque para a chegada do novo Grit X Pro topo de linha.

A empresa finlandesa revelou o seguimento doGrit X padrão ao lado de duas novas versões do Vantage V2 - o Shift Edition e o Vantage M2 Red - bem como novas cores para o Polar Unite .

O Grit X Pro começa de onde o Grit X regular parou, dando aos tipos que gostam de atividades ao ar livre uma nova opção premium a ser considerada em comparação com as ofertas da Garmin, Suunto e similares.

Este último modelo, que vem em £ 439 / $ 499 , possui bateria de 40 horas durante o rastreamento GPS e HR, 100 horas usando opções de economia de energia e até sete dias no modo relógio com rastreamento 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Polar diz que o projeto foi testado em relação aos padrões militares e pode suportar a pressão da água de até 100m e temperaturas que variam de -20 a 50 graus Celsius. Agora típico em relógios esportivos premium, a tela também é protegida por vidro de safira resistente a arranhões.

Como era de se esperar, este novo relógio esportivo - bem como a edição Grit X Pro Titan mais leve e premium (£ 519 / $ 599) - são a vitrine de todos os softwares inteligentes da Polar, e há algumas novas adições aqui .

Agora há a opção de um painel externo sempre ligado, mostrando altímetro com base barométrica, coordenadas de localização, horários do nascer / pôr do sol e informações da bússola. Perfis de rota e elevação também são novos, com orientação passo a passo de Komoot fornecendo os altos e baixos de uma jornada e o recurso TrackBack invertendo sua rota automaticamente.

Eles vêm junto com o já abrangente pacote Polar, que inclui recursos e métricas de rastreamento como Running Power, Training Load Pro, Recovery Pro, Sleep Plus Stages e Nightly Recharge.

O Grit X Pro também não é a única novidade, como mencionamos acima. O popular modelo Vantage V2 está recebendo algumas novas edições - Shift e Red - enquanto também recebe os novos recursos do Grit X Pro por meio de uma atualização de software.

O Vantage V2 Shift vem nas cores prata e preta, com barras de liberação rápida para as pulseiras que permitem ao usuário alternar entre uma pulseira de couro e uma funcional FKM. Já a edição Red é apenas uma nova opção para quem quer dar um toque de cor ao pulso.

Polar

O Polar Unite também está recebendo uma camada de tinta, com a empresa revelando as opções de caixa vermelha e verde-azulada para o relógio esportivo básico. Como os outros dois relógios, ele também carregará alguns dos novos recursos que vêm na atualização do software, como Resumo Semanal e Fontes de Energia (que oferece informações sobre o tipo de calorias que você está queimando).

No geral, isso representa um ajuste considerável para os principais participantes do ecossistema de relógios da Polar, e que o ajuda a acompanhar o ritmo dos rivais. Não há nada de especialmente inovador aqui em termos de hardware, mas as atualizações iterativas e a queda do software mantêm a linha de produtos renovada.

Estaremos testando o Grit X Pro no devido tempo, portanto, fique atento para nosso veredicto completo.