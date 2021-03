A Polar atualiza os relógios esportivos Ignite e Vantage com novos recursos interessantes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Polar está atualizando os modelos, adicionando novos recursos para 2021. Essa é uma versão atualizada do Vantage V e agora é a vez do Vantage M e do Ignite.

Ambos os modelos mudam para a versão 2 - e isso não é uma grande mudança em relação aos modelos anteriores, é mais um ajuste para deixar aqueles que procuram a Polar mais entusiasmados.

O Polar Vantage M2 atualiza o capaz Vantage M. Este é um relógio projetado para atletas com demandas bastante altas, sentados logo abaixo do modelo Polar Vantage V2.

O novo Vantage M2 continua muito do que fazia antes, com o mesmo design geral baseado em um corpo de relógio de policarbonato.

Ele agora oferecerá suporte para controle de música de seu pulso - como o Vantage V2 - permitindo que você mude de faixa em seu smartphone conectado. Embora não seja música offline, não aumenta o apelo do estilo de vida para quem usa o relógio.

Você obterá um conjunto completo de esportes com suporte, com GPS e rastreamento de freqüência cardíaca, bem como muitas métricas avançadas, especialmente para corredores.

Há suporte completo para programas em execução, bem como métricas para rastrear sua atividade e sua recuperação, graças ao rastreamento do sono.

Você também poderá monitorar sua nutrição em eventos longos - com até 100 horas de vida útil da bateria no modo de treinamento.

O novo Polar Vantage M2 custará £ 269 e está aberto para pré-encomenda agora.

O novo Polar Ignite 2 é para um fã de fitness um pouco mais casual, com um design mais fino e uma variedade de cores e pulseiras - incluindo cristal Swarovski para aqueles que desejam algo único.

Com frequência cardíaca e GPS integrados, você obterá os dados essenciais de que precisa para apoiar seus esportes, com dados de sono para orientá-lo também na recuperação.

Além disso, o Ignite 2 pode ser usado como um sensor de frequência cardíaca para outros dispositivos, como esteiras e bicicletas ergométricas na academia.

O Polar Ignite 2 custará £ 199,50 e estará disponível em abril.

Escrito por Chris Hall.