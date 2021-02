O sensor óptico de frequência cardíaca Polar Verity Sense adicionará dados à sua natação, corrida, ciclismo ou treino

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Polar anunciou um novo sensor óptico de frequência cardíaca, chamado Verity Sense. Ele segue o Polar OH1, oferecendo mais opções e controles e permitindo que você adicione a frequência cardíaca e outros dados a uma ampla gama de atividades.

Para muitos, o monitoramento da frequência cardíaca é a maneira mais fácil de controlar o esforço. É uma medida direta do impacto de uma atividade em seu corpo e uma forma muito útil de saber o quanto você trabalhou durante uma atividade, ou se está treinando na intensidade certa.

Muitos esportes modernos e relógios inteligentes usam um sensor óptico de frequência cardíaca e isso é bom para muitas situações - mas e se você não quiser um smartwatch ou não quiser algo no pulso?

Essa é a situação que se aplica a muitos esportes em que você está usando outro computador - como ciclistas - ou quando simplesmente não quer algo no pulso. A resposta tem sido tradicionalmente uma faixa torácica, mas pegar aquela tecnologia ótica encontrada em smartwatches e apenas oferecê-la em um sensor por conta própria faz muito sentido.

O Polar Verity Sense pode ser preso ao braço - na parte superior ou anterior - ou preso à tira dos óculos de natação na têmpora, para medir a frequência cardíaca. Ele permite que você use um sensor sem o resto do relógio, com três modos de medição.

O primeiro modo é o modo de sensor. Isso permitirá emparelhar o sensor com outro dispositivo via Bluetooth ou ANT + para alimentar os dados de frequência cardíaca. Isso é perfeito para ciclistas, pois você será capaz de se conectar a um grande número de computadores de bicicleta , evitando que você tenha que usar uma cinta torácica, mas dando acesso a esses dados úteis de frequência cardíaca. Ele também atrairá aqueles que usam uma esteira.

O segundo modo é a natação. Isso medirá novamente sua frequência cardíaca, mas também usará o acelerômetro integrado para detectar suas curvas, para que você possa obter dados sobre o número de distâncias que você nadou, a distância e o ritmo.

Finalmente, há apenas um modo de gravação que armazenará os dados, permitindo que você os sincronize com o Polar Flow, o que significa que você pode ter dados para qualquer atividade que fizer - boxe, crossfit, dança - o que quiser.

Ao preço de £ 79,50, é acessível o suficiente para ser uma compra de acessório para aqueles que desejam apenas adicionar um sensor para obter um pouco mais de informações sobre o que seu corpo está fazendo. Já está disponível para encomenda.

Escrito por Chris Hall.