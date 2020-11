Relógios Polar GPS ganham grande desconto nas vendas da Black Friday

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As vendas da Black Friday começaram e há uma gama de ofertas em dispositivos Polar - incluindo o Polar Vantage M, um de nossos dispositivos Polar favoritos.

O Polar Vantage M foi reduzido em £ 35 para £ 159,99 hoje na Amazon .

Squirrel_widget_161514

O Vantage M é o dispositivo de médio alcance da Polar, mas realmente difere do carro-chefe nos materiais usados no corpo. Ele ainda oferece frequência cardíaca e GPS, junto com uma gama completa de métricas, projetada para corredores, ciclistas e nadadores profissionais, ao mesmo tempo que oferece uma gama completa de outras funções de rastreamento.

O Polar faz um ótimo trabalho ao exibir muitas informações no visor para que você possa ver exatamente o que está acontecendo de relance.

A Polar também tem um desconto no pacote de cinta torácica Vantage V e H10. Este é o topo de gama da Polar, é o dispositivo mais avançado com uma construção ligeiramente mais premium do que o Vantage V - com uma faixa torácica para leituras mais precisas da frequência cardíaca ou para usar com outros dispositivos.

O Polar Vantage V custa agora £ 299,99, economizando £ 105 na Amazon .

Squirrel_widget_3688609

Finalmente, o Polar Ignite também tem desconto nas vendas da Black Friday. Este é um rastreador de fitness para aqueles que estão começando ou não precisam de todas as funções da família Vantage.

O Polar Ignite tem um desconto de £ 44, baixando-o para £ 129,99 hoje na Amazon .

Você obtém a maioria das funções do Vantage, com frequência cardíaca e GPS para rastrear todas as suas atividades.

Escrito por Chris Hall.