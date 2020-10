Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O fabricante de smartwatches Polar revelou um novo wearable. Chamado de Vantage V2, é um relógio multiesportivo de última geração .

O dispositivo de triathlon de segunda geração possui um design mais leve e vários recursos de software específicos para treinamento, recuperação e sono. Por exemplo, ele oferece recomendações FuelWise, a ferramenta Hill Splitter, navegação de rota curva a curva Komoot, Training Load Pro, rastreamento de fases do sono e orientação de treino FitSpark.

Você também pode alternar entre Nightly Recharge baseado em óptica ou Recovery Pro (Variabilidade da frequência cardíaca da Polar que requer uma faixa torácica Polar) para obter informações.

Em termos de aparência renovada, esta segunda versão da série Vantage possui botões táteis, um invólucro de alumínio que é 21 por cento mais leve que a versão anterior e uma tela de toque colorida sempre ligada que é resistente à água até 100 metros. As cores da casca incluem verde, preto e cinza-limão.

O Vantage V2 também possui uma bateria GPS de 40 horas de potência total, que pode chegar a 100 horas com as configurações de economia de energia da Polar, introduzidas pela primeira vez com o Polar Grit X. Com esses tipos de recursos integrados, ele compete diretamente com os relógios carro-chefe das linhas Garmin Forerunner e Coros Apex Pro.

O novo Vantage V2 da Polar está disponível para encomenda agora no site da Polar. Custa $ 500 nos Estados Unidos e vem em tamanhos médio / grande e pequeno para diferentes pulsos. Você também pode agrupá-lo com o sensor cardíaco Polar H10 e obter faixas nas cores preta, branca ou rosa-ameixa.

Escrito por Maggie Tillman.