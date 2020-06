O Polar Unite concentra os recursos de condicionamento físico no nível básico acessível

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Polar anunciou um novo modelo chamado Unite, focado em trazer recursos essenciais de condicionamento físico sem um preço enorme.

A Polar vem reestruturando seus dispositivos nos últimos anos, com o Vantage no topo, o Ignite no meio e o novo modelo Unite procurando atrair aqueles que desejam algo leve, acessível, mas ainda cheio de recursos.

Este não é um relógio projetado para o atleta esportivo hardcore, é para aqueles que querem se concentrar em ficar em forma e precisam de um companheiro para ajudá-los nessa jornada. Polar sugere que podem ser pessoas voltando ao fitness ou tendo um novo interesse no fitness.

O principal da experiência do Unite é o FitSpark, o programa de treinamento físico da Polar que visa fornecer orientação diária personalizada para mantê-lo motivado. Ele leva em consideração sua atividade e sono, além de fornecer instruções animadas para os exercícios que você está fazendo.

Uma parte importante da criação de qualquer programa de exercícios é levar em consideração o que seu corpo está fazendo e o Polar Unite não apenas monitora sua frequência cardíaca, mas também monitora seu sono, fornecendo uma medida de quão bem você dormiu, bem como a forma como você está se recuperando do estresse da sua vida diária.

Isso deve fornecer uma boa imagem completa do seu bem-estar e ajudá-lo a equilibrar seus níveis de atividade. Você também poderá executar testes de condicionamento físico para acompanhar seu progresso e ganhos de condicionamento físico.

Compatível com o Polar Flow, você poderá examinar seus dados e obter muito mais informações sobre seu bem-estar no telefone, enquanto o relógio também exibirá notificações de smartphones no seu pulso.

O Polar Unite estará disponível com uma variedade de faixas coloridas diferentes, com faixas acessórias adicionais disponíveis para compra separadamente. O relógio em si pesa apenas 32g, com a Polar reivindicando 4 dias de duração da bateria e 50 horas de rastreamento de atividades com o GPS conectado.

O preço é de £ 134,50 / € 149,90 / $ 149,95, que custa em torno do mesmo preço que o Fitbit Charge 4 ou o Garmin Forerunner 45 - ambos com a vantagem de oferecer GPS.

