Polar Grit X é um relógio de fitness ao ar livre para aventureiros

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Polar anunciou uma nova adição à sua coleção de aparelhos de ginástica portáteis, desta vez adotando uma abordagem arrojada dos grandes espaços ao ar livre no novo Polar Grit X.

O novo dispositivo oferece proteção de nível militar contra os elementos, atendendo ao MIL-STD-810G e pesando apenas 64g. O design é semelhante aos dispositivos Polar anteriores , oferecendo o mesmo layout de controles de botão que você encontrará nos dispositivos Vantage.

O relógio virá em várias cores e estilos diferentes, com preto e verde oferecidos nos tamanhos grande e médio, enquanto o branco também está disponível para médio e pequeno porte. Há uma variedade de braceletes de acessórios para permitir que você personalize o relógio para o que estiver fazendo.

O Grit X é carregado com sensores, cobrindo o sensor óptico de frequência cardíaca Polar Precision Prime na parte traseira, juntamente com GPS, bússola digital e um altímetro, para reunir todos os seus dados para apoiar seu treinamento ou atividades.

Existem novos recursos, incluindo o Komoot (deslocamento diário), permitindo o planejamento de rotas e a orientação passo a passo no seu pulso, e o Hill Splitter, que fornecerá uma análise detalhada dos segmentos de subida e descida para que você possa analisar seu treinamento pelas colinas e ajudá-lo a ter uma idéia melhor de como acompanhar o ritmo.

Existem várias outras funções do Polar Smart Coaching para ajudá-lo a planejar sua nutrição e hidratação por meio do FuelWise, análise do sono para rastrear estágios e qualidade do sono, além da recarga noturna, que fornecerá informações sobre sua recuperação noturna.

Você obterá métricas de potência, carga de treinamento e muitos outros ótimos recursos que exploramos no Polar Vantage V , todos perfeitamente ligados ao Polar Flow, fornecendo acesso a dados on-line e por meio do aplicativo para smartphone.

A Polar diz que o Polar Grit X acompanhará atividades de até 40 horas de duração, estendendo-se a 100 horas usando opções de economia de energia, tornando-o viável para corridas de aventura de vários dias.

O Polar Grit X está disponível imediatamente, ao preço de £ 379 / $ 429,95 / € 429,90.