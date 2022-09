Peloton Row agora disponível para pré-encomenda... nos EUA pelo menos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Peloton lançou oficialmente sua tão esperada máquina de remo conectada nos EUA, onde agora está disponível para pré-encomenda.

A Peloton Row vem com um display de 23,8 polegadas de 1080p que você pode girar para outros tipos de exercícios, muito parecido com a Bike+. Ele ocupa uma área de 8 pés (2,4m) por 2 pés (0,6m) de uma sala, e apresenta resistência controlada eletronicamente para manter as ações do curso suaves.

Como com outros dispositivos Peloton, ele se conecta às aulas ao vivo e sob demanda, embora a Fila também o informará sobre sua forma de AVC no final de cada sessão. Uma classificação do formulário na tela ajuda você a aprender a eficiência ótima de cada traço.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Você também pode definir uma meta pessoal de ritmo antes de cada aula para ajudá-lo a alcançar suas próprias metas estabelecidas.

Melhor rastreador de fitness Fitbit 2022: Qual Fitbit é o certo para você? Por Britta O'Boyle · 4 Janeiro 2022 Consulte nosso guia para os melhores rastreadores de fitness Fitbit, o que eles fazem, como funcionam e qual Fitbit vestível é certo para você.

O Peloton Row pode ser armazenado em pé quando não estiver em uso, e vem com alto-falantes frontais e traseiros de "qualidade de estúdio". Você pode, é claro, conectar seus próprios fones de ouvido via Bluetooth. Ele se conecta à internet via Wi-Fi.

O preço começa em US$ 3.195, com pacotes que incluem acessórios e pesos também disponíveis. Você também tem que considerar a adesão ao Peloton a $44 por mês, o que permite o acesso às aulas de remo mais os milhares de outros exercícios disponíveis da marca de fitness.

Peloton espera enviar a Fila para clientes dos EUA em dezembro. Ainda não há notícias sobre quando estará disponível em outras regiões. A Pocket-lint entrou em contato com a empresa para saber mais.

Escrito por Rik Henderson.