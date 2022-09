Peloton agora oferece aluguéis de bicicletas em todos os EUA

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Peloton está mudando como uma empresa, buscando novos produtos e estratégias para melhorar sua experiência de fitness conectada, como a próxima Peloton Row.

Ela também expandiu seu programa de aluguel na maioria dos Estados dos EUA, para incentivar novos membros a aderir sem a necessidade de investir em uma Bike ou Bike+ sem ter que pagar diretamente por ela.

Embora o preço de uma compra completa de Bike+ possa ser distribuído por vários pagamentos, ainda pode estar fora do alcance de muitos, especialmente porque todos os membros de acesso devem ser aceitos por cima.

Entretanto, a adesão está incluída com um preço de aluguel de US$ 89 por mês para a Bike+, US$ 119 por mês para a Bike+. Uma taxa única de entrega de US$ 150 também é necessária.

Os outros benefícios para alugar o equipamento é que o contrato pode ser cancelado a qualquer momento - Peloton irá então recolher a Bike gratuitamente.

Alternativamente, um usuário pode optar por comprar o BIke na íntegra a um custo menor após um determinado período de tempo. Por exemplo, a Bike custará $895 após 12 meses de aluguel, ou $500 após 24 meses.

Ainda não há notícias sobre se Peloton planeja oferecer um esquema de aluguel fora dos EUA. Nós o informaremos à medida que e quando soubermos mais.

Escrito por Rik Henderson.