Peloton vai finalmente começar a vender Peloton Bike na Amazônia

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O pelotão está chegando à Amazônia.

A empresa de fitness, que vende bicicletas de exercício inteligentes e outros equipamentos de ginástica, há muito limitou a possibilidade de comprar seus produtos em seu website e showrooms. Enquanto isso funcionou bem para Peloton durante a pandemia, quando as pessoas estavam presas em casa e procurando uma maneira de se manter em forma, pois podiam simplesmente ir ao site de Peloton, fazer checkout e conseguir que uma bicicleta fosse entregue diretamente na porta deles. Mas, no ano passado, tem lutado com o declínio das vendas, provavelmente porque sua base potencial de clientes está voltando à vida normal (leia-se: eles estão voltando para a academia). Agora, a CNBC está relatando que Peloton vai se expandir onde as pessoas podem comprar seus produtos.

-

Peloton planeja vender uma seleção de equipamentos de fitness, vestuário e mercadorias na Amazônia, nos EUA. Qualquer equipamento de fitness encomendado na Amazon também incluirá entrega e montagem gratuitas, que é o que oferece aos compradores que fazem checkout no website da Peloton. "Queremos facilitar ao máximo a obtenção de um Peloton", disse o COO Kevin Cornils de Peloton à CNBC em uma entrevista. Tenha em mente que Peloton também oferece um plano de aluguel de bicicletas para aqueles que compram em seu website.

Melhores ofertas de Fitbit para o Amazon Prime Day 2022: Última chance de economizar em smartwatches e rastreadores de fitness Por Conor Allison · 13 Julho 2022 Explicamos como pegar um novo Versa 3, Versa 2, Sense, Charge 5 ou Luxe com desconto neste primeiro dia da Amazônia.

Na Amazon, você poderá comprar a Bike original, que é vendida no varejo por US$ 1.445. Peloton também venderá seu produto forte, o Guia Peloton de $295. Os produtos excluídos incluem a Bike+ e a esteira de rodagem.

No início deste ano, o Wall Street Journal relatou que a Amazon esteve em conversas com Peloton para potencialmente adquirir Peloton. As vendas de bicicletas e assinaturas da empresa não são nada parecidas com o que já foram, e recentemente ela teve que cortar 780 empregos. Também fechou as lojas, parou de fabricar suas próprias bicicletas, aumentou os preços de alguns produtos e transferiu a logística de entrega das últimas milhas para uma empresa terceirizada em vez de continuar a fazê-lo por conta própria.



Escrito por Maggie Tillman.