O remador de pelotões deve chegar antes do final do ano

(Pocket-lint) - Há algumas grandes mudanças previstas para acontecer em Peloton, em uma tentativa de transformar a empresa após uma queda nas ações no último ano, e uma dessas mudanças é o lançamento do remador Peloton.

A empresa já confirmou que estava trabalhando em um remador para se juntar a seus equipamentos Bike, Bike+ e Tread, embora até o momento tenha sido muito bem estudado quando poderíamos vê-lo ser lançado.

Em uma entrevista com Mark Gurman da Bloomberg, o CEO da Peloton Barry McCarthy disse que estava "esperançoso de tê-lo para a temporada de férias", sugerindo que ele chegará antes do fim do ano.

McCarthy também disse a Gurman que também poderíamos ver os usuários sendo capazes de emparelhar um smartphone ou tablet sobre Bluetooth com uma bicicleta ou esteira de terceiros e transportar o conteúdo de Peloton para a tela do equipamento.

Atualmente, é possível acessar parte do conteúdo do Peloton através do aplicativo Peloton, embora McCarthy tenha dito que a empresa estava explorando um modelo "freemium" que veria alguns recursos do aplicativo disponíveis gratuitamente, enquanto outros estariam por trás de um paywall, muito parecido com as ofertas Fitbit com o Fitbit Premium.

Por último, McCarthy disse a Gurman que Peloton estava trabalhando no redesenho de suas bicicletas para que os clientes pudessem se montar. No modelo comercial atual, as bicicletas são entregues em uma van Peloton com um engenheiro Peloton, que montará a Bike ou Bike+ para você e o ajudará na montagem.

Na entrevista com Gurman, no entanto, McCarthy disse: "Nós estamos trabalhando nisso [redesenhando a bicicleta] há algum tempo, e é uma coisa real.

Ele acrescentou: "Continuaremos a reduzir o custo do hardware e o projetaremos para que você possa montá-lo, para que possamos enviá-lo via FedEx".

Estamos entusiasmados em ver o remador Peloton e como ele se compara ao Hydrow, e ter a opção de conteúdo Peloton em esteiras e bicicletas de terceiros é ótimo para o usuário final. Quanto à auto-montagem, não vamos esperar que não seja muito difícil.

Escrito por Britta O'Boyle.