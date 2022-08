Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Peloton Studios são espaços dedicados em Londres e Nova Iorque que não só oferecem aos membros e não-membros Peloton a oportunidade de participar de aulas Peloton ao vivo, mas também atuam como estúdios de transmissão para filmar o conteúdo que você vê em seu equipamento de fitness Peloton em casa.

Isto é tudo o que você precisa saber sobre os estúdios Peloton em Londres e Nova Iorque, como reservar uma aula e que instalações os dois espaços oferecem.

Peloton Studios London abre oficialmente para os membros em 19 de agosto de 2022 e está situado no 11 Floral Street em Covent Garden, Londres.

O Peloton Studios London ocupa 30.000 metros quadrados e começou a transmitir ao vivo classes inglesas e alemãs a partir do final de 2021. Há três salas para aulas, incluindo um estúdio de Bike, um estúdio de Tread e um estúdio Flex para aulas de Força e Cardio. O estúdio Cycle pode receber 24 Membros e o estúdio Tread pode receber 14 Membros.

Há também um salão para os membros do Peloton se encontrarem e se reunirem uns com os outros e há também um bar de suco. Pocket-lint foi aos estúdios de Londres e é um espaço encantador com muita luz natural e as instalações são deslumbrantes.

As instalações incluem vestiários com cinco vestiários, 19 chuveiros, toalhas de cortesia, produtos de tratamento de pele Malin e Goetz, secadores de cabelo Dyson e armários combinadores sem chave. Há também sapatos de ciclismo indoor disponíveis em uma gama de tamanhos de EU 36 a EU 48.

Membros e não-membros podem ter aulas às sextas, sábados e domingos no London Studio, enquanto que de segunda a quinta-feira são reservados para a equipe de produção para produzir aulas sem audiências ao vivo.

As aulas podem ser marcadas com até 14 dias de antecedência e você pode ver a programação e as aulas disponíveis no site dos Estúdios Peloton. Você precisará ter comprado um Ticket de Experiência PSL - que custa £25 e tem duração de 60 dias - para reservar uma aula.

Há 18 instrutores nos Estúdios de Londres. Estes incluem Ben Alldis, Benny Adami, Bradley Rose, Charlotte Weidenbach, Cliff Dwenger, Erik Jager, Hannah Frankson, Jeffrey McEachern, Jermaine Johnson, Jon Hosking, Joslyn Thompson Rule, Leanne Hainsby, Marcel Maurer, Mayla Wedekind, Mila Lazar, Sam Yo, Susie Chan e Tobias Heinze.

Para reservar uma aula, siga os passos abaixo.

Visite https://studio.onepeloton.co.uk/london/schedule Toque em "Comprar Créditos" e compre um Ticket de Experiência PSL Em seguida, toque em "Find a Class" (Encontre uma classe) Selecione "London Studio". Percorrer as aulas disponíveis. Se estiver disponível para reservar, você verá um botão "Livro" à direita. Toque em "Livro". Siga o restante das instruções

O novo Peloton Studios New York está situado na 370 10th Avenue, New York, NY 10001. Está situado entre a 32ª e 33ª Rua. Antes da mudança, o Peloton Studios New York estava localizado na 23rd Street, no bairro de Chelsea. Ele será reaberto em 19 de agosto de 2022, como os estúdios de Londres.

Há quatro estúdios no espaço de 35.000 metros quadrados nos Peloton Studios New York, com um estúdio Cycle, Tread studio, Yoga studio e Strength studio. O estúdio Cycle pode receber 39 membros, o estúdio Tread pode receber 16 membros, o estúdio de Yoga pode receber 7 e o estúdio Strength pode receber 6.

Não há um bar de sucos nos Peloton Studios New York como há em Londres, apenas com comida para agarrar e ir. No entanto, há um grande vestiário, muitos banheiros e armários com fechaduras embutidas. Também há aluguel de sapatos e não há nenhum custo para isso.

Como no Peloton Studios London, membros e não membros podem reservar aulas de sexta a domingo. De segunda a quinta-feira serão para a produção de aulas sem audiências ao vivo.

As aulas podem ser reservadas com até seis semanas de antecedência no local em Nova York. Como em Londres, você precisará ter comprado um Ticket PSNY Experience - que custa 35 dólares e dura 60 dias - para reservar uma aula.

Há mais de 35 instrutores no local do Peloton Studios em Nova York. Estes incluem Alex Toussaint, Ally Love, Cody Rigsby, Hannah Corbin, Jess King, Jess Sims, Kendall Toole, Marcel Dinkins, Olivia Amato, Robin Arzon, Ross Rayburn, Selena Samuela e Tunde Oyeneyin.

Para reservar uma aula, siga os passos abaixo.

Visite https://studio.onepeloton.co.uk/new-york/schedule Toque em "Comprar Créditos" e compre um Ticket de Experiência PSNY Em seguida, toque em "Find a Class" (Encontre uma classe) Selecione "New York Studio". Percorrer as aulas disponíveis. Se estiver disponível para reservar, você verá um botão "Livro" à direita. Toque em "Livro". Siga o restante das instruções

Você precisará assinar uma renúncia quando for visitar os Peloton Studios London ou os Peloton Studios New York.

Recomenda-se que você chegue aos Peloton London Studios ou Peloton New York Studios 1 hora e 45 minutos antes de sua aula.

Escrito por Britta O'Boyle.