Peloton confirma que está trabalhando em uma máquina de remar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Peloton confirmou que está de fato trabalhando em uma máquina de remo, colocando para dormir meses de rumores de que estaria se movendo para um novo espaço no mundo das máquinas de ginástica.

A atualização foi lançada no dia do Baile de Peloton para 2022, uma espécie de celebração anual de sua comunidade e uma atualização sobre seus planos para o próximo ano, e mantém as coisas bem breves:

"Estamos G[row]ing": Os rumores são verdadeiros - Peloton estará trazendo sua melhor experiência em fitness para o mundo do remo! Combinando cardio e força - Peloton está entusiasmado em adicionar este treino corporal total ao seu arsenal de força e aumentar seu portfólio de fitness conectado com ainda mais opções para experiências de treino envolventes e desafiadoras".

Portanto, tudo o que realmente sabemos por enquanto é que um remador está vindo, mas não temos informações sobre uma linha do tempo para quando poderemos esperar que a máquina fique disponível.

Outra grande questão, como com todo o equipamento Peloton, é quanto vai custar. Dado que sua bicicleta é uma das opções mais caras do mercado, imaginamos que ela não será nada barata.

Tentamos outra máquina de remo inteligente, Hydrow, no final do ano passado e estamos certamente convencidos do potencial de uma máquina inteligente nesta área, por tudo que é outra máquina extremamente volumosa para encontrar um lugar para (muito maior que uma bicicleta de exercício).

Isso significa que existe concorrência para medir o remador Peloton quando obtivermos mais informações sobre ela, mas até uma revelação mais detalhada, teremos que esperar por mais detalhes.

O fiapo de bolso planta mais 1.000 árvores com o Resideo Por Stuart Miles · 13 Maio 2022

Escrito por Max Freeman-Mills. Edição por Chris Hall.