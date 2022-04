Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Peloton anunciou o Guide - uma câmera conectada à TV projetada para treinamento de força - em novembro de 2021 e agora a empresa anunciou sua disponibilidade no Reino Unido, EUA, Canadá e Austrália.

O Peloton Guide foi desenvolvido para oferecer aos interessados em treinamento de força a mesma experiência imersiva que a Peloton oferece por meio de seus produtos Bike, Bike+ e Tread.

Há vários recursos a bordo, incluindo o Movement Tracker, que é seu parceiro de responsabilidade. Ele aparecerá em sala de aula e o encorajará a completar seus exercícios e não abaixar seus pesos ou parar de agachar antes que seus representantes estejam completos.

O Movement Tracker compreende centenas de movimentos e suas variações, enquanto a biblioteca de classes do Peloton possui um alcance compatível com ele. Ele saberá se você está fazendo polichinelos em vez de agachar, por exemplo, então sem trapaças.

Há também um recurso chamado Self Mode que permite que você se veja ao lado do instrutor para verificar seu formulário, e Movement Details permite que você procure um movimento se não tiver certeza antes de fazê-lo. Enquanto isso, a atividade corporal analisa seu histórico de treino e destaca os grupos musculares que você trabalhou recentemente.

O Peloton Guide também oferece uma série de novas aulas de força e programas projetados para o próprio Guide. Estes incluem o Floor Bootcamp, onde Jess Sims e Selena Samuela trazem cardio e treinamento de força em um programa de 12 aulas. Se estes forem parecidos com os Bike Bootcamps, estamos vendidos.

O Guia Peloton está disponível no Reino Unido, EUA, Canda e Austraila a partir de 5 de abril de 2022. Ele custará a partir de US$ 295 nos EUA e £ 275 no Reino Unido. Você também precisará se inscrever na assinatura mensal do Peloton All-Access para ter acesso à biblioteca de aulas ao vivo e sob demanda da empresa.

Melhores ofertas do Amazon US Prime Day 2021: algumas ofertas ainda estão ativas Por Maggie Tillman · 23 Junho 2021 O Prime Day 2021 já começou!

Novos membros do All-Access somente com guia receberão um preço inicial de $ 24/mês nos EUA e £ 24/mês no Reino Unido pelo resto de 2022. A partir de janeiro de 2023, esse valor aumentará para $ 39/£ 39 por mês. Para os atuais membros do Peloton All-Access, o Guide pode ser adicionado à sua associação sem custo extra.

Escrito por Britta O'Boyle.