(Pocket-lint) - A Peloton já permite usar um Apple Watch com seu Bike+. Agora, ficou mais fácil fechar anéis e monitorar sua frequência cardíaca, independentemente da máquina Peloton que você possui. A empresa de equipamentos de fitness anunciou uma nova integração do Apple Watch para o Bike , Bike+ e Tread originais.

De acordo com um blog do Peloton, o aplicativo do relógio Peloton agora pode notificá-lo quando você iniciar uma aula no Bike, Bike + ou Tread, bem como para aulas iniciadas no aplicativo. Ele pode gravar exercícios de forma proativa e, se ativado, o Apple Watch pode funcionar como um monitor de frequência cardíaca. Você pode usar o recurso Strive Score do Peloton, que informa quanto tempo você gastou em uma determinada frequência cardíaca. Essa nova integração também simplifica o registro dos treinos do Peloton no aplicativo Activity da Apple.

Peloton

Basta seguir os passos abaixo para configurar tudo e começar:

Baixe o aplicativo Peloton no seu dispositivo móvel e no Apple Watch. Abra o aplicativo Peloton em seu dispositivo móvel. Toque na guia Mais. Selecione Apple Watch > Configurar > Conectar ao app Saúde. O aplicativo Saúde deve abrir agora. Conceda permissões. Volte para o aplicativo Peloton e clique em Concluído. Quando o app Apple Watch solicitar permissões de notificação, toque em Permitir.

Anteriormente, apenas o Bike+ suportava a integração do Apple Watch via GymKit. ( O Pocket-line tem um guia completo aqui que explica como isso funcionou.) Lembre-se de que a Peloton disse que essa nova integração permitirá que você monitore facilmente sua frequência cardíaca e acompanhe os treinos em todas as máquinas Peloton, incluindo o Bike +.

