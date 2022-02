Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com os treinos em casa sendo um negócio maior do que nunca, a Peloton se fortaleceu nos últimos anos, expandindo além de sua oferta de bicicleta de giro principal para incorporar equipamentos de corrida e treinamento de força em seu modelo de assinatura.

A empresa lançou agora a Peloton Heart Rate Band - um sensor de frequência cardíaca usado no braço, completo com cinco luzes LED para informá-lo visualmente sobre a zona de frequência cardíaca atual - que está configurada para substituir a cinta torácica Peloton Heart Rate Monitor existente.

Espere, o que, por que substituir a cinta peitoral? Bem, muitas pessoas não gostam de usar faixas no peito devido ao conforto. No entanto, a precisão das cintas torácicas, que usam impulsos elétricos para medir, é muito maior do que os sensores ópticos que são lentos para se adaptar às taxas de mudança e muitas vezes inconsistentes.

A nova Banda de Frequência Cardíaca Peloton se encaixa neste suporte de sensor óptico. Ele também não possui a tecnologia ANT +, portanto, além do Bluetooth, você não poderá emparelhá-lo com produtos adicionais - presumivelmente para bloquear o sensor como parte do pacote Peleton, em vez de incorporar o uso com sistemas mais amplos.

No entanto, isso parece uma jogada estranha para nós, pois os sensores ANT + atuais - como o excelente Polar Verity Sense - já podem emparelhar com o Peloton Bike + e o Peloton Tread. Presumivelmente, é a maneira da Peloton de promover sua plataforma Strength - mas, considerando a sobrecarga de US $ 90 da Peloton Heart Rate Band (não está disponível fora dos EUA no momento em que escrevo), isso é uma tarefa difícil.

O recurso de iluminação LED da zona de frequência cardíaca é uma boa ideia, por mais preciso que possa ou não ser de um sensor óptico.

Escrito por Mike Lowe.