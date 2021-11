Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Peloton apresentou seu mais recente produto : o Guia Peloton. A câmera conectada à TV marca o movimento mais ousado de Peloton no treinamento de força.

O Guide é uma câmera conectada à TV que pode exibir exercícios e rastrear seus movimentos em tempo real para garantir que você esteja se exercitando corretamente. Ele também possui um microfone embutido e vem com a banda de frequência cardíaca Peloton recém-atualizada do Peloton (normalmente $ 89) e um controle remoto.

O Guia do Peloton é o produto mais barato do Peloton ainda. Nos EUA, o custo é de US $ 495.

Embora o Peloton já ofereça aulas de treinamento de força há muito tempo, o Guia do Peloton é projetado para fornecer uma experiência mais completa, usando o que o Peloton chama de "Modo Automático". Isso aproveita a câmera embutida do Guia para rastrear seus movimentos e mostrar seu treino na tela ao lado de instrutores que ajudam a ver se você está fazendo o treino corretamente. O Guia também possui um microfone, para que você possa reproduzir, pausar, retroceder ou avançar uma aula por voz.

Você terá que comprar e usar seu próprio equipamento de treino, como pesos e faixas de resistência, para usar com a câmera Guia.

Inicialmente, o Guia está oferecendo apenas aulas voltadas para o treinamento de força - somente com peso corporal ou com pesos adicionais. Peloton disse que planeja adicionar suporte para mais tipos de exercícios ao longo do tempo. Não está claro se o Guia oferecerá aulas ao vivo para exercícios de força, como faz para seus produtos de esteira e bicicleta.

O Guide está claramente competindo com produtos como o T empo Move , que custa US $ 495 e inclui pesos, mas usa seu iPhone como câmera.

Melhores ofertas do Amazon US Prime Day 2021: Selecione ofertas ainda ativas Por Maggie Tillman · 9 Novembro 2021

Peloton disse que os proprietários do Guia precisarão assinar uma assinatura de US $ 12,99 por mês (o mesmo preço da assinatura somente de aplicativos do Peloton) para usar o serviço. No entanto, se você já possui uma esteira ou bicicleta e se inscreveu para a assinatura de acesso total de $ 39 por mês, não precisará pagar mais para usar um guia.

O Guia Peloton será lançado primeiro nos Estados Unidos e Canadá no "início de 2022". Ele também chegará ao Reino Unido, Austrália e Alemanha em 2022.

Como o guia Peloton vem com um microfone e uma câmera, você provavelmente está curioso sobre privacidade. Bem, Peloton pensou nisso e disse que há uma tampa de câmera integrada para quando você não estiver usando, bem como um interruptor físico para desativar o microfone.

Verifique a página da Web do Peloton para o Guia . O Pocket-lint também tem o seguinte guia detalhado sobre a Peloton, a empresa e todos os produtos que oferece: