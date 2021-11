Peloton finalmente adicionou um botão de pausa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Peloton é mais conhecido por suas bicicletas spin - a Bike e a Bike + - ambas excelentes, mas embora ofereçam uma infinidade de recursos , faltava um recurso chave até agora: a capacidade de fazer uma pausa.

A empresa americana anunciou em um blog que a espera acabou e o botão de pausa estava chegando ao Bike and Bike + "para os pequenos momentos que você não pode ignorar". O botão também chegará ao Tread "em breve", mas ainda não.

O botão de pausa permitirá que os usuários do Peloton Bike e Bike + pausem os exercícios On Demand pressionando e segurando a tela e confirmando que você deseja fazer uma pausa. Anteriormente, os usuários teriam que interromper o treino, lidar com o que exigia que parassem e, em seguida, retomar onde o treino estava, em vez de onde pararam.

A introdução do botão de pausa - que francamente está atrasado - permite que os usuários congelem tudo até que você reinicie. A classe, o progresso e as métricas agregadas são completamente interrompidas. Você perderá sua classificação na Tabela de Líderes, mas permanecerá listado na Tabela de Líderes "Aqui Agora" e isso se refletirá no resumo do treino e na pontuação também.

Melhor rastreador de fitness Fitbit 2021: Qual Fitbit é o certo para você? Por Britta O'Boyle · 9 Novembro 2021

Os usuários também ficarão satisfeitos em saber que pausar uma aula não afeta sua capacidade de progredir em programas, desafios, conquistas, etapas, marcos ou registros pessoais. O botão de pausa está sendo lançado para Peloton Bike e Bike + agora, portanto, certifique-se de instalar todas as atualizações quando solicitado quando você saltar para seu próximo passeio.