Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Peloton tem algumas máquinas em seu portfólio , entre elas duas bicicletas e duas esteiras, mas não importa qual você tenha em casa, o principal é o mesmo: treine nelas assistindo ao entusiasta instrutor Peloton na grande tela em frente de você.

A experiência do Peloton é profunda. Existem recursos sobre recursos integrados às máquinas - alguns dos quais não são tão fáceis de encontrar - então, enquanto você pode simplesmente subir na esteira e correr, ou subir na bicicleta e pedalar com os instrutores, há muito mais do que encontrar o olho para ajudá-lo a alcançar seus objetivos.

Investigamos todos esses recursos do Peloton Bike + para compilar esta lista de dicas e truques, que esperamos que ajudem você a obter o máximo de seu Peloton Bike ou Bike +.

Este não é tão óbvio. As aulas ao vivo aparecem no canto superior direito da tela, bem como na guia Programar. Para ingressar em uma aula ao vivo, você precisa se inscrever ou tocar em ingressar se chegar bem na hora ou um pouco atrasado.

Toque na guia Programação na parte inferior da tela do Peloton Bike / Bike +> Toque na data em que deseja fazer uma aula ao vivo> Role para baixo nas aulas disponíveis> Toque em Conte comigo ou Inscreva-se quando encontrar o classe que você gosta.

Se você quiser ver quais aulas ao vivo estão chegando no Peloton Bike ou Bike +, vá para a guia Schedule na parte inferior da tela. A tela que aparece mostrará automaticamente todas as aulas ao vivo daquele dia.

Existem vários programas no Peloton Bike e no Bike +, projetados para ajudá-lo a atingir seus objetivos, seja aprender o modo Peloton em termos de equitação, fazer um programa básico para fortalecer seu core ou fazer um programa de pilates, por exemplo.

Toque na guia Programas na parte inferior da tela> Selecione o programa que deseja iniciar. Eles variam em comprimento, mas cada um exige que você faça um certo número de exercícios em uma semana.

Temos um recurso separado para conectar seu Apple Watch ao Peloton Bike +, mas se você tiver um Watch Series 3 ou posterior e tiver o Bike +, poderá conectar os dois com o GymKit . Inicie um passeio compatível no Peloton> Segure seu Apple Watch no topo da tela ao lado da câmera> Pressione Conectar no seu Apple Watch> Pressione Iniciar na tela do Peloton.

Lembre-se de que nem todos os passeios são compatíveis com o GymKit, por exemplo, as classes Bike Bootcamps e Strength não são.

Os desafios são excelentes para mantê-lo motivado no Peloton. Há um para o ano chamado Anual, mas também há os mensais que são perfeitos para lhe dar aquele motivo extra para subir na bicicleta, mesmo quando você pensa em 20 motivos para não o fazer.

Toque em Desafios na parte inferior da tela> Toque em Junte-se para qualquer um dos Desafios que soam como sua rua. Todos os que você ingressar também aparecerão aqui, com uma barra de progresso que mostra como você está no caminho certo para concluí-los. Você também verá todos os Desafios dos quais faz parte se rolar para baixo na guia Início.

Existem várias maneiras de excluir um treino no Peloton. Um dos mais rápidos é tocar em seu nome de usuário no canto esquerdo inferior> Toque em Histórico de treino> Deslize da direita para a esquerda em qualquer treino da lista que deseja excluir> Toque em Excluir treino.

Você também pode tocar em um treino da lista, rolar até a parte inferior dos detalhes de estatísticas e gráficos no lado direito e tocar em Excluir treino na parte inferior.

A resposta curta para isso é que você não pode. Depois de iniciar um treino Peloton - seja ao vivo ou sob demanda - você não pode pausá-lo. Você pode sair do passeio e depois voltar a ele, mas estará voltando do ponto em que ele está, e não de onde parou.

Não é possível encontrar um instrutor no Peloton e torná-lo favorito como tal. Você pode, no entanto, marcar treinos de seus instrutores favoritos e avaliar corridas de seus instrutores favoritos e o instrutor acabará na seção Seus instrutores da guia Início.

Se você quiser saber mais sobre qualquer um dos instrutores, ou ver apenas suas aulas, você pode tocar nos três pontos no canto inferior direito da tela do Peloton e tocar em instrutores no menu. A partir daqui, você pode escolher o instrutor sobre o qual deseja saber mais.

Para marcar uma viagem no Peloton, basta tocar na guia de favoritos no canto superior direito de um cartão de viagem de seu interesse.

Se você marcou uma série de passeios ou aulas no Peloton, mas não sabe para onde eles vão, vá para a guia Classes em sua tela> Toque em Filtros no canto superior direito> Alternar Marcado em> Toque em Mostrar aulas em o fundo. Suas aulas marcadas aparecerão para você escolher.

O Peloton não tem escassez de classes, então a filtragem é a chave para encontrar o que você deseja rapidamente. Toque na guia Classes na parte inferior da tela> Toque no tipo de treino que deseja fazer na parte superior - Ciclismo, Bootcamp, Força, Cardio, etc> Toque em Filtro no canto superior direito> Filtro por Comprimento, Instrutor , Música, Tipo de aula, Legendas, Sessões, Marcado como favorito, Realizado, Não realizado, Pesos, Sem pesos> Toque em Mostrar Classes na parte inferior. Toque em Limpar no canto superior direito para limpar todos os filtros e começar de novo ou toque novamente em um filtro para removê-lo.

Você pode escolher filtrar por quantas categorias quiser. Por exemplo, adoramos passeios de intervalo e armas e somos um grande fã de Alex Toussaint, então tocamos em Ciclismo, depois filtramos por 30 ou 45 minutos de duração, Alex Toussaint sob o instrutor e depois tocamos em Pesos e todos os passeios de braço e intervalo por Alex aparecer.

Se você quiser ter certeza de que não haverá palavrões em sua aula do Peloton - talvez as crianças estejam por perto, ou talvez você simplesmente não responda bem aos palavrões - você pode ocultar as aulas que contenham qualquer linguagem explícita.

Toque no seu nome de usuário no canto inferior esquerdo> Toque na engrenagem vermelha Configurações no canto superior direito acima do seu nome e imagem> Toque em Preferências> Marque a caixa ao lado de Ocultar classes que podem conter linguagem explícita.

É possível ocultar classes pré e pós-natais, mas isso só está disponível para classes On Demand. Você ainda verá aulas ao vivo pré e pós-natal.

Toque no seu nome de usuário no canto inferior esquerdo> Toque na engrenagem vermelha Configurações no canto superior direito acima do seu nome e imagem> Toque em Preferências> Marque a caixa ao lado de Ocultar aulas pré / pós-natal.

Você pode escolher uma classe no Peloton Bike and Bike + ou escolher apenas pedalar e ter suas métricas exibidas na tela. Se você deseja apenas pedalar, toque na guia Mais na parte inferior da tela e selecione Começar a pedalar na guia Just Ride.

Juntamente com as aulas e a habilidade de apenas andar de bicicleta, o Peloton também oferece Passeios Cênicos, que permitem que você cavalgue em rotas panorâmicas de todo o mundo. Por exemplo, você pode escolher pedalar 10 km em Big Sur.

Toque na guia Mais na parte inferior da tela> Escolha Exibir Rotas na opção Passeio Cênico> Toque em uma rota que lhe agrada.

Os passeios de Power Zones no Peloton são focados em atingir níveis de produção específicos em momentos diferentes, com o objetivo de ajudá-lo a melhorar a força, resistência e desempenho geral. Existem sete zonas no total, com cada uma representando um intervalo de saída de destino. Por exemplo, a zona 7 pode ser alcançada quando você está trabalhando com uma produção de 190 ou mais.

Você pode selecionar uma estimativa de Potência Limiar Funcional (FTP), que é a potência mais alta que você pode manter por uma hora, com base no seu peso e sexo, ou pode escolher um valor personalizado. É recomendável que você faça um teste de esforço máximo de 20 minutos para determinar esse valor.

Se você optar por fazer treinamento ou aulas de Power Zone, você desejará exibir as Power Zones, que aparecem na parte inferior da tela. Toque no seu nome de usuário no canto inferior esquerdo da tela> Toque na engrenagem de configurações vermelha no topo acima do seu nome e imagem> Toque em Preferências> Marque a caixa ao lado de Exibir Zonas de Energia> Escolha Estimado ou Personalizado.

Peloton tem um recurso de high five que permite que você envie um high five virtual para outro membro da comunidade e receba high five de volta. Funciona para aulas On Demand e Live e é uma ótima maneira de enviar algum incentivo para seus colegas Pelotoners.

Para mandar um high five, toque no avatar da pessoa ao lado do nome da tabela de classificação de um membro à direita da tela durante um treino. Eles receberão uma notificação que aparecerá à esquerda da tela, assim como você se alguém cumprimentar você.

Durante um treino de ciclismo Peloton, os instrutores darão a você uma faixa para tentar estabelecer a cadência e a resistência. Às vezes, esse intervalo - e tentar alcançá-lo - pode fazer mais mal do que bem. No entanto, é possível ocultar ambos facilmente, permitindo que você se concentre em como se sente, em vez de tentar encontrar um número específico.

Para ocultar a faixa de cadência, toque na seta à direita da faixa de cadência durante um exercício. Para ocultar a faixa de resistência, toque na seta à direita da faixa de resistência.

Sessões é um recurso do Peloton disponível para exercícios de corrida e ciclismo que duram 20 minutos ou mais. Eles permitem que você veja um placar ao vivo para uma classe sob demanda, onde os membros começaram a classe ao mesmo tempo. As sessões começam a cada cinco minutos e você pode optar por aguardar o início da sessão ou pode ignorá-la e começar imediatamente.

O recurso Aqui Agora é uma guia na tabela de classificação que aparece no lado direito da tela ao fazer uma aula On Demand. Ele mostrará os membros que estão cursando o mesmo curso que você no momento, ajudando você a se manter motivado ao tentar pegar outro membro do quadro, por exemplo.

Há um recurso no Peloton chamado Stacked Classes que permite que você crie seu treino perfeito enfileirando as aulas que deseja fazer, adicionando-as ao seu Stack para que você possa fazer uma transição perfeita entre elas.

Por exemplo, você pode adicionar um treino de força de braços, seguido por uma corrida, seguida por uma corrida de resfriamento para um Stack.

Encontre o primeiro treino que deseja fazer e toque no ícone com os dois retângulos e o símbolo +. Repita isso com quaisquer outros exercícios que você deseja adicionar à sua pilha. Para visualizar a pilha, toque nos dois retângulos com o símbolo + no canto inferior direito da tela. Você pode modificar a pilha ou pressionar Iniciar para continuar. Depois de terminar o primeiro exercício, você verá a opção Continuar pilha na parte superior para passar para o próximo exercício.

Melhores rastreadores de condicionamento físico 2021: principais bandas de atividades para comprar hoje Por Britta O'Boyle · 2 Agosto 2021 Nosso guia com os melhores rastreadores de condicionamento físico disponíveis, ajudando você a contar passos, controlar calorias, monitorar sua

Coleções são uma série de classes que têm um tema específico, por exemplo, artistas musicais ou pilates. Se você deseja entrar no Pilates ou no Yoga, por exemplo, as Coleções são um bom lugar para encontrar aulas nessas categorias.

Toque na guia Classes na parte inferior da tela> Toque em Coleções no canto superior esquerdo> Escolha a Coleção de seu interesse> Selecione uma classe da Coleção.

Um Encore é uma aula que foi gravada anteriormente, mas está sendo retransmitida como se fosse uma aula ao vivo. Você pode optar por mostrar as aulas do Encore na lista de aulas ao vivo ou optar por ocultá-las.

Toque na guia Programar na parte inferior da tela> Ative ou desative Mostrar Encores.

A guia Página inicial do Peloton exibirá recomendações de corrida com base no que você fez anteriormente, bem como exercícios que podem ser benéficos para você com base no que você fez.

Na barra de Sugestões Diárias da guia Página Inicial, você verá recomendações de pedaladas para Seu Usual, Um Treino Rápido, Algo Novo, Um Desafio, Aumento de Força e Um Alongamento.

Na parte superior da guia Home da tela do Peloton Bike, você verá como está se saindo naquela semana em termos de dias de treino. Você também verá comentários sobre quaisquer sequências, como uma sequência de cinco dias, por exemplo.

Para ver toda a sua atividade, vá para o seu nome de usuário no canto inferior esquerdo da tela> Toque em Atividade. Em seguida, você verá um gráfico de sua atividade, que pode ser filtrado na parte superior ou tocar em Exibir histórico no canto superior direito para ver uma lista de seus treinos.

Peloton adora uma conquista. Você deve ter notado os instrutores chamando os usuários nas corridas e dizendo coisas como Happy 100 ou Happy 300 ou Happy First Ride.

Se você quiser ver quais conquistas você ganhou, toque em seu nome de usuário no canto inferior esquerdo> Toque em Conquistas no painel. Uma lista de suas conquistas aparecerá aqui, junto com as próximas para tentar e obter.

Você pode ver um resumo de como você se saiu em qualquer mês anterior no Peloton, com estatísticas incluindo seus dias ativos, o número de treinos diferentes, o melhor instrutor e o melhor resultado, entre outros.

Toque em seu nome de usuário no canto inferior esquerdo da tela> Toque em Calendário na barra à esquerda> Role para cima e para baixo nos vários meses do calendário à direita da tela.

Uma das melhores coisas sobre Peloton é a comunidade, com high fives bastante coisa. Você também pode seguir quaisquer amigos que tenha e treinar com amigos se quiser.

Para encontrar amigos no Peloton, toque em seu nome de usuário no canto inferior esquerdo> Selecione Encontrar membros no canto superior esquerdo> Digite o nome de usuário do seu amigo ou escolha conectar-se ao Facebook para encontrar amigos do Facebook que estão no Peloton.

Para andar com amigos no Peloton, você pode agendar uma Sessão no aplicativo Peloton e compartilhar o convite. Seu amigo receberá um alerta alguns minutos antes do início da sessão programada, assim como você no aplicativo Peloton e em sua bicicleta Peloton. Toque em Participar da Sessão e você poderá passear com os amigos.

Para fazer videochamadas com amigos no Peloton, vocês precisam já estar se seguindo. Em seguida, você precisará ingressar na mesma classe que seu amigo. A partir daqui, vá para a seção Aqui Agora da tabela de classificação à direita da tela durante um treino e toque no nome do seu amigo. Você poderá então tocar em Falar para fazer uma videochamada, supondo que seu amigo tenha o recurso habilitado.

Você pode ter perdido peso desde que comprou sua bicicleta Peloton e pode querer atualizar seu perfil pessoal para refletir isso.

Toque no seu nome de usuário no canto inferior esquerdo> Toque na engrenagem de configurações vermelha na parte superior da tela acima do seu nome de usuário e imagem> Toque no Peso> Ajuste de acordo.

Você não precisa ter uma foto de perfil em sua conta Peloton, mas você pode se quiser. Para adicionar um, ou alterá-lo, toque no seu nome de usuário no canto inferior esquerdo> Toque no símbolo de edição no grande círculo acima do seu nome de usuário> Escolha Tirar uma nova foto ou Importar imagem do Facebook.

Se você quiser alterar sua imagem posteriormente, toque em seu nome de usuário no canto inferior esquerdo> toque na engrenagem de configurações na parte superior da tela acima do seu nome de usuário> toque em Alterar imagem.

O Peloton grava seus registros pessoais para que você possa tentar melhorá-los. Você pode ver seus registros pessoais tocando em seu nome de usuário no canto inferior esquerdo da tela. Seus registros pessoais aparecerão no canto inferior direito da tela em um painel.

Se você deseja gerenciar seus registros pessoais, toque em seu nome de usuário no canto inferior esquerdo> Toque em Gerenciar registros pessoais no canto inferior direito da tela.

Peloton oferece suporte a até seis usuários com uma assinatura, mas você vai querer ter certeza de que cada usuário tem seu próprio perfil para obter as recomendações certas para você, bem como as estatísticas certas e um registro de suas realizações e esforços individuais.

Para trocar de usuário, toque nas duas setas no canto inferior esquerdo da tela e toque no perfil de usuário correto antes de iniciar um treino ou passeio.

As tags no Peloton permitem que você expresse vários elementos de sua personalidade e se conecte com outros membros que podem ter interesses semelhantes, como #PelotonDads ou #PelotonMoms. Você pode adicionar até 10 tags ao seu perfil de uma vez e pode escolher a tag que deseja definir como principal antes de cada treino.

Toque em seu nome de usuário no canto inferior esquerdo> toque em Adicionar marcas sob sua imagem de perfil e nome de usuário no painel à esquerda> Toque em Adicionar marcas ou Explorar> Escolha as marcas que deseja. Se você tiver vários, você pode selecionar a tag principal que deseja que apareça no Leaderboard aqui.

O Peloton Strive Score é uma métrica pessoal e não competitiva que mede a intensidade do seu treino, com base em quanto tempo você gasta em cada zona de freqüência cardíaca. Você pode desativar o Strive Score completamente e também pode optar por ocultá-lo dos outros em sala de aula, bem como das zonas de frequência cardíaca.

Toque no seu nome de usuário no canto inferior esquerdo> Toque na engrenagem de configurações vermelha na parte superior acima do seu nome e imagem> Toque em Preferências> Marque ou desmarque a caixa ao lado de Rastrear e exibir pontuação do esforço> Marque ou desmarque a próxima caixa para Ocultar minha pontuação de esforço e zonas de frequência cardíaca de outras pessoas na sala de aula.

O Peloton possibilita o chat de vídeo com outros usuários que você segue e que seguem você. Se você não quiser que os usuários possam fazer videochamadas com você, é possível desativar o recurso.

Toque em seu nome de usuário no canto inferior esquerdo> toque na engrenagem de configurações vermelha na parte superior do painel à esquerda> Selecione a guia Social> Marque ou desmarque a caixa ao lado de Ativar chat de vídeo.

A tabela de classificação do Peloton aparece no lado direito quando você participa de um passeio. Por padrão, seu sexo e faixa etária - como F ou M, 30 ou 40 anos - aparecerão abaixo do seu nome de usuário, permitindo que outros usuários vejam.

Se você deseja ocultar sua faixa etária e sexo, toque em seu nome de usuário no canto inferior esquerdo> Toque na engrenagem de configurações vermelha na parte superior do painel à esquerda> Selecione a guia Social> Marque ou desmarque a próxima caixa para Faixa etária / sexo visível na tabela de classificação.

É possível tornar todo o seu perfil privado no Peloton, o que significa que apenas os membros que você aprovar poderão ver seu perfil e histórico de exercícios.

Toque em seu nome de usuário no canto inferior esquerdo> toque na engrenagem de configurações vermelha na parte superior do painel à esquerda> Selecione a guia Social> Marque ou desmarque a caixa ao lado de Perfil privado.

Alguns instrutores do Peloton dão aulas com playlists dedicadas a certos artistas. Por exemplo, Cory faz alguns passeios de Britney Spears e passeios de Spice Girl. Existem outros, no entanto. Você pode acessar atrações com foco em um artista musical tocando na guia Classes> Acessando Coleções no canto superior esquerdo> Série de Artistas> Encontre seu artista musical favorito na lista.

Como alternativa, você pode tocar na guia Início e rolar para baixo. Há um painel Artistas recomendados que mostra os artistas com base em suas viagens anteriores e comentários. Tocar em um artista mostrará todas as aulas com sua música.

Às vezes, os brinquedos têm títulos que informam que tipo de música eles terão, outras vezes não é tão óbvio. Se você quiser verificar o que está ouvindo enquanto suando na bicicleta, então você pode.

Toque na aula que você está pensando em fazer> Toque em Ver lista de reprodução.

Se uma música tocar durante um treino que você adora, você pode salvá-la em seu perfil, permitindo que você volte a ela mais tarde. Um símbolo de música aparecerá à esquerda da tela durante um treino, toque nele para ver a música que está tocando. Para adicionar uma música como favorita, toque no coração.

Todas as músicas que você prefere no Peloton vão para um local dedicado para que você possa ver todas elas. Para encontrar suas músicas favoritas, toque em seu nome de usuário no canto inferior esquerdo> Toque em Música no painel. Todas as suas músicas favoritas aparecerão aqui.

Temos um recurso separado que oferece um pouco mais de detalhes sobre como sincronizar suas músicas favoritas do Peloton com o Apple Music ou Spotify. Em poucas palavras, toque em seu nome de usuário no canto inferior esquerdo> Toque em Música> Toque em Conectar à direita> Escolha Conectar ao lado de Apple Music ou Spotify, dependendo de sua preferência.

Depois de conectar sua conta Spotify ou Apple Music ao Peloton, você verá uma lista de reprodução chamada My Peloton Music de [nome de usuário].

Durante um treino, você pode escolher ter a mistura original - que é uma combinação de instrutor e música, mais música ou mais instrutor. Ao iniciar um treino, pressione o botão de aumentar ou diminuir volume na borda direita da tela e selecione sua preferência.

Vale a pena conectar um monitor de frequência cardíaca à sua Peloton Bike ou Bike + para garantir que você obtenha dados mais precisos de seus exercícios. Você pode usar o Apple Watch se tiver o Bike + ou usar um aplicativo de terceiros, ou pode usar um monitor de frequência cardíaca alternativo.

Toque em Configurações no canto superior direito da tela> Toque em Monitor de frequência cardíaca no menu suspenso> Escolha seu dispositivo na lista. Caso não o veja, toque em Ir para as configurações do Bluetooth e selecione Emparelhar novo dispositivo e siga as instruções.

Para aumentar o volume em sua Peloton Bike ou BIke +, toque nos botões de volume na borda direita da tela. Você também pode tocar nas configurações na parte superior da tela e mover o controle deslizante de volume.

Para ajustar o brilho da tela no Peloton Bike, toque em Configurações no canto superior direito da tela. A partir daqui, você verá uma opção de brilho da tela com um controle deslizante. Deslize para ajustar o brilho para cima ou para baixo.

O Peloton requer uma conexão Wi-Fi para funcionar, portanto, se você alterar sua rede Wi-Fi, precisará atualizar as configurações do Peloton. Toque em Configurações no canto superior direito da tela> Toque em Wi-Fi> Selecione a rede da lista e digite a senha.

Para conectar fones de ouvido Bluetooth à sua Peloton Bike ou Bike +, toque em Configurações no canto superior direito da tela Peloton> Toque em Áudio Bluetooth. Certifique-se de que seus fones de ouvido estejam no modo de emparelhamento Bluetooth. Se eles não aparecerem na lista de dispositivos disponíveis, toque em Configurações de Bluetooth> Emparelhar novo dispositivo> Siga as instruções na tela.

Para aqueles que desejam conectar os AirPods da Apple especificamente ao Peloton Bike ou Bike +, temos um recurso separado com mais alguns detalhes, mas o resumo geral está abaixo.

Toque em Configurações no canto superior direito da tela> Toque em Áudio Bluetooth> Pressione e segure o botão na parte de trás dos AirPods ou AirPods Pro até que pisque em branco> Toque em Conectar ao lado de seus AirPods na lista no Peloton tela.

Se você tiver fones de ouvido com fio , em vez de fones de ouvido Bluetooth, pode conectá-los ao Peloton Bike ou Bike + inserindo-os na porta logo abaixo do guidão, no meio.

O Peloton Bike e o Bike + possuem uma câmera na parte superior da tela. Esta câmera possui uma chave de tampa física, então se você quiser desligá-la, certifique-se de que a tampa esteja totalmente para a esquerda.

Você pode transmitir a tela do Peloton para uma TV compatível, o que é útil se você quiser fazer um treino de força e não tiver o Bike +, que permite girar a tela do Peloton, por exemplo.

Toque em Configurações no canto superior direito da tela> Toque em Transmitir tela> Toque em sua TV na lista de dispositivos disponíveis.

Você pode conectar o Peloton ao Facebook, o que pode ser feito por alguns motivos. O primeiro pode ser importar uma foto de perfil, o segundo pode ser encontrar amigos no Peloton através do Facebook, o que é mais fácil do que descobrir seu nome de usuário.

Toque no seu nome de usuário no canto inferior esquerdo> Toque na engrenagem de configurações vermelha no canto superior direito do painel esquerdo> Toque em Social> Marque a caixa ao lado de Facebook conectado. Isso solicitará que você vá para www.facebook.com/device e digite o código exibido na tela do Peloton. Você pode escolher usar o aplicativo do Facebook ou o navegador. Toque em Aprovar quando solicitado. Você terá então conectado o Facebook ao Peloton.

Você pode conectar o Peloton e o Strava para que os treinos do Peloton sejam salvos automaticamente no Strava, seja correndo ou pedalando.

Toque em seu nome de usuário no canto inferior esquerdo> Toque na engrenagem de configurações vermelha no canto superior direito do painel esquerdo> Toque em Social> Marque a caixa ao lado de Stava conectado> Faça login em sua conta Strava e siga as instruções .

Como o Strava, você pode conectar o Peloton e o Fitbit para que o Peloton adicione automaticamente seus treinos ao Fitbit.

Toque em seu nome de usuário no canto inferior esquerdo> Toque na engrenagem de configurações vermelha no canto superior direito do painel esquerdo> Toque em Social> Marque a caixa ao lado de Postar automaticamente minhas viagens no Fitbit> Faça login com sua conta Fitbit > Selecione as informações que deseja compartilhar> Toque em Permitir. É isso.

Resposta curta para esta, não. Peloton usa uma versão personalizada do Android, mas não há como baixar aplicativos, como Netflix ou Prime Video. Também não pode ser usado para assistir TV.

Outra resposta curta, não, eles não podem. A câmera na parte superior da tela serve para fazer videochamadas com amigos que você segue no Peloton ou tirar uma foto de perfil. Não se preocupe, esses instrutores superentusiastas não conseguem ver quando você não está se esforçando ou quando está xingando-os por mandar você levantar essa resistência.

O Peloton Bike e o Bike + usam presilhas compatíveis com Delta, que você prende com as sapatilhas Peloton ou qualquer sapato que tenha uma configuração de orifício de três parafusos. Para soltar, aponte os dedos dos pés para dentro em direção à bicicleta e o calcanhar para fora. Para prender, simplesmente alinhe a frente do pé com a presilha e pressione para baixo.