Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há tantas coisas boas no Peloton , não é de se admirar que tenha uma comunidade tão grande, mas uma das melhores coisas sobre ele em nossa experiência, é a música nos treinos.

Incontáveis vezes colocamos nossa parte inferior na sela, pegamos start no enorme display na frente e um belter de uma faixa foi bombeado pelos alto-falantes embutidos. Quer se trate de Spice Girls ou Mary J Blige, as listas de reprodução são inigualáveis, conseguindo motivá-lo a manter as pernas em movimento, mesmo nos dias em que fazer exercício foi a última coisa que lhe agradou.

É possível ver uma playlist de um treino antes de iniciá-lo para ver se a música é um pouco de você, e durante qualquer treino, cada faixa aparecerá no lado esquerdo da tela enquanto é reproduzida. Se você tocar no coração ao lado de uma faixa durante a reprodução, o Peloton salva sua música em um local dedicado, que você pode ver na tela de seu perfil.

Você também pode conectar o Apple Music e o Spotify , que criará uma lista de reprodução nos aplicativos Apple Music e Spotify, respectivamente, para que você possa acompanhar as faixas enquanto limpa sua casa ou corre na escola, e não apenas ao andar de bicicleta ou correr .

Veja como conectar o Apple Music e o Spotify ao Peloton para visualizar suas músicas salvas de seus treinos Peloton.

Para conectar o Apple Music e o Peloton para ver suas músicas favoritas do Peloton no aplicativo Apple Music, siga estas etapas:

Toque em seu nome de usuário no canto inferior esquerdo da tela do Peloton Toque em Música no painel à esquerda Toque em Conectar no painel à direita Toque em Conectar ao lado de Apple Music na janela pop-up Faça login com seu ID Apple e senha Digite o código de autenticação de dois fatores Toque em Permitir

Depois de seguir essas etapas, seu Peloton será conectado à sua conta do Apple Music. Para visualizar sua música Peloton salva no Apple Music, siga estas etapas:

Abra o aplicativo Apple Music Toque na guia Biblioteca na parte inferior Toque em Playlists Role para baixo e você verá "My Peloton Music de [seu nome de usuário Peloton] Toque nele para ver todas as suas músicas do Peloton salvas

Para conectar o Spotify e o Peloton para ver suas músicas favoritas do Peloton no aplicativo Spotify, siga estas etapas:

Toque em seu nome de usuário no canto inferior esquerdo da tela do Peloton Toque em Música no painel à esquerda Toque em Conectar no painel à direita Toque em Conectar ao lado de Spotify na janela pop-up Faça login com sua conta e senha do Spotify Toque em Concordo

Depois de seguir essas etapas, seu Peloton será conectado à sua conta do Spotify. Para visualizar sua música Peloton salva no Spotify, siga estas etapas:

Abra o aplicativo Spotify Toque na guia Sua biblioteca na parte inferior Toque em Playlists no topo Role para baixo e você verá "My Peloton Music de [seu nome de usuário Peloton] Toque nele para ver todas as suas músicas do Peloton salvas