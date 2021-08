Dicas do remador Peloton aparecem no código

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A busca de Peloton para colonizar lentamente cada parte do mercado de condicionamento físico doméstico parece destinada a continuar, se os relatórios mais recentes forem precisos. Parece que as máquinas de remo serão um de seus próximos grandes projetos, de acordo com os detalhes das últimas atualizações de seus aplicativos.

As mudanças no aplicativo Peloton sob o capô foram detectadas pelo 9to5Google e adicionaram várias linhas de texto que só podem ser sobre como usar uma máquina de remo com segurança, incluindo:

"Esta é a posição de impulso de sua braçada. Sente-se ereto no remador com os braços esticados e as costas retas. Seus joelhos devem estar logo acima dos tornozelos."

Isso é o mais claro que você pode obter, e também há outras dicas de que o aplicativo oferecerá passeios panorâmicos para guiá-lo durante os treinos, assim como a bicicleta do Peloton. Isso sugere que o remador terá uma tela própria, se os outros dispositivos do Peloton servirem de algum tipo de guia.

Ainda não tivemos nenhum tipo de confirmação oficial de que tudo isso é verdade, então, embora pareça muito provável, pode haver muito tempo antes que qualquer coisa seja anunciada, ou mesmo antes que algo realmente chegue ao mercado.