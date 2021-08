Correção da esteira Peloton Tread pronta, mas ainda não Tread Plus

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Peloton fez o recall de suas máquinas de corrida Tread Plus e Tread no início deste ano, em maio, após alguns incidentes de segurança, mas a empresa agora está pronta para resolver esses problemas com a nova e mais barata Tread.

A empresa norte-americana começou a oferecer aos proprietários da Tread a opção de consertar a esteira a partir deste mês. A correção requer que um técnico treinado do Peloton vá até sua casa para instalar um reparo verificado de forma independente e aprovado pela Consumer Product Safety Commission dos Estados Unidos.

Diz-se que o reparo "garante que o console da tela sensível ao toque permaneça firmemente conectado ao Tread o tempo todo". Os proprietários do Tread podem agendar a visita de serviço gratuito e o reparo gratuito verificando seu e-mail para detalhes de agendamento ou entrando em contato com o suporte da Peloton.

Diz-se que há pouco mais de mil unidades do Peloton Tread afetadas, enquanto o Tread Plus tem 125.000 unidades impactadas. Atualmente não há notícias sobre o Tread Plus e quando uma solução poderia ser oferecida para a máquina mais velha e mais cara - que estava envolvida em pelo menos uma morte - embora o CEO da Peloton, John Foleydisse aos investidores em uma ligação que "poderia aceitar meses "para retornar ao mercado.

Foley também disse que a Peloton precisava ser "líder em segurança na indústria" e afirmou que as unidades reparadas seriam "uma das mais seguras, senão as mais seguras esteiras do mundo".

Você pode ler mais sobre o Peloton e o que a empresa oferece em nosso artigo separado.