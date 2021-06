O Peloton deve lançar uma braçadeira de frequência cardíaca para ajudar a monitorar a intensidade do treino

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Peloton poderia expandir seus acessórios com uma cinta de sensor de frequência cardíaca que pode ser usada no braço e conectar-se a dispositivos Peloton via Bluetooth ou ANT +.

A informação foi descoberta dentro do aplicativo que roda em dispositivos Apple, sugerindo que é algo em que Peloton está trabalhando.

A pulseira provavelmente será um sensor óptico de frequência cardíaca, muito parecido com o tipo oferecido pelo Polar Verity Sense , permitindo aos usuários acompanhar essas estatísticas essenciais facilmente, para que possam medir a intensidade durante os treinos Peloton.

O Peloton já tem uma cinta torácica própria e as bicicletas Peloton funcionam com uma gama de sensores de frequência cardíaca existentes de terceiros, usando Bluetooth ou ANT +. Isso inclui o Apple Watch, que pode ser usado como monitor de frequência cardíaca, mas também relógios Garmin, muitos dos quais também podem transmitir a frequência cardíaca para dispositivos de terceiros.

Diz-se que o dispositivo Peloton terá uma tela pequena, mas não está claro quais funções adicionais o monitor de frequência cardíaca oferecerá e se você poderá usá-lo com outros dispositivos, por exemplo, seu computador de bicicleta Garmin ou seu iPhone quando estiver correndo .

Não há como dizer quando o Peloton fará o anúncio, mas esse tipo de sensor provavelmente será mais popular do que as tiras peitorais, que algumas pessoas podem achar desconfortáveis.

Escrito por Chris Hall.