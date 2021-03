Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Peloton tem adquirido algumas empresas recentemente que podem indicar o que está planejando para produtos futuros.

Ela comprou o fabricante de smartwatches Atlas Wearables , a empresa de capachos para exercícios Otari e a Aiqudo, que desenvolveu um assistente de voz com IA. É fácil fazer suposições com base nos portfólios existentes dessas empresas que o Peloton pode ter guardado. Pudemos vê-lo mergulhar facilmente no espaço vestível e liberar um tapete interativo e integrar a tecnologia de voz em todo o quadro.

Atualmente, o Peloton se concentra em bicicletas e esteiras inteligentes, com alguns milhões de unidades vendidas até o momento , e possui mais de 625.000 assinantes digitais. Embora pareça impressionante, vale a pena lembrar que o Fitbit, de propriedade do Google, vendeu 2,2 milhões de dispositivos vestíveis apenas no primeiro trimestre de 2021.

Peloton teve um grande impulso com a pandemia COVID-19. No entanto, as vacinas COVID-19 significam que mais pessoas se aventurarão a voltar para a academia. Suspeitamos que ela, portanto, está começando a voltar sua atenção para outras fontes potenciais de receita, o que inclui novo hardware. Isso tudo é apenas um jogo de adivinhação, é claro, sem nada confirmado pela empresa, mas ainda é divertido de ler nas entrelinhas.

