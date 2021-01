Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois de uma enxurrada de rumores nas últimas semanas, OnePlus revelou oficialmente seu mais recente produto: a OnePlus Band.

Como o nome sugere, é a versão do OnePlus da clássica banda de fitness e apresenta todos os recursos e o preço baixo que você esperaria.

Como a maioria dos rastreadores de fitness, é uma faixa estreita com uma tela retangular orientada para retrato colocada na frente e no meio. Essa tela, especificamente, é um painel AMOLED de 1,1 polegadas.

O OnePlus o projetou para apresentar uma banda de duas cores, com três opções diferentes disponíveis no lançamento: preto / cinza, cinza claro / laranja e azul de dois tons.

A banda possui monitoramento contínuo da saturação de oxigênio no sangue (SpO2) , bem como o monitoramento normal da frequência cardíaca, acompanhamento de passos e sono.

Para quem deseja acompanhar atividades ou treinos específicos, existem 13 modos incluídos. Isso inclui ioga, críquete e corrida para queimar gordura, bem como os modos usuais de corrida, ciclismo e natação.

Claro, ele é construído para suportar seus treinos mais úmidos e suados e, portanto, apresenta resistência à água de 5ATM (50 m) com uma classificação IP68 certificada contra a entrada de água e poeira.

A bateria é boa para durar até 14 dias entre as cargas e, quando você quiser recarregar, simplesmente remova a unidade do visor / rastreador da pulseira e coloque-a em uma base com dois pontos de contato.

Atualmente, está disponível apenas na Índia, com um preço de pré-encomenda antecipado definido em 2.499 rúpias (aproximadamente £ 25, $ 34), com um preço de varejo recomendado de 2.799 (£ 28 / $ 38) quando oficialmente disponível.

Escrito por Cam Bunton.