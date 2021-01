OnePlus Band para lançar em 11 de janeiro?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus está prestes a lançar seu primeiro rastreador de fitness, provavelmente apelidado de OnePlus Band e - se as informações de um vazamento bem conhecido forem precisas - ele pode ser lançado na próxima semana.

11 de janeiro é a data para escrever em seus diários de acordo com Ishan Agarwal, que tuitou a data de lançamento junto com algumas especificações anteriormente desconhecidas.

Exclusivo: OnePlus Band é lançado em 11 de janeiro na Índia



-24/7 Frequência Cardíaca + SpO2 Monitoramento de Saturação Sanguínea

- Rastreamento do sono

Display AMOLED de -1,1 "

Bateria de 14 dias

-IP68

-13 Modos de exercício



-Around INR 2.499



O que você acha? #OnePlus #OnePlusBand #SmartEverywear pic.twitter.com/tCLLwCrrTV - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 4 de janeiro de 2021

Como acontece com qualquer monitor de fitness moderno, você obtém monitoramento da frequência cardíaca ao longo do dia, rastreamento do sono à noite e bateria de longa duração (14 dias para ser mais preciso).

Além disso, Agarwal afirma que também veremos o rastreamento da saturação de oxigênio no sangue de SpO2 e 13 modos de atividade diferentes para rastrear exercícios / atividades específicas.

Diz-se que tem um ecrã táctil AMOLED de 1,1 polegadas na frente e - olhando para os teasers do próprio OnePlus - é o painel vertical retangular habitual colocado dentro de uma faixa fina.

Obviamente, uma faixa de fitness é inútil se não puder sobreviver em climas úmidos ou com seus treinos mais suados e, portanto, não é surpresa que também se espere resistência IP68 à água e poeira.

Todas as manhãs, ao acordar, esquecemos quase um terço do dia que passamos dormindo.



Mas é o sono que nos arma para enfrentar novos desafios todos os dias, para #NeverSettle



Rastrear a qualidade do seu sono é importante. Quão? Nós temos você coberto.



Seja notificado: https://t.co/tyxlW6cRmE pic.twitter.com/EPmEdvzPmL - OnePlus India (@OnePlus_IN) 4 de janeiro de 2021

A única outra coisa que vale a pena notar agora é que parece que a banda está sendo voltada para o mercado indiano.

Agarwal menciona a data de lançamento na Índia em seu tweet, enquanto o identificador indiano do OnePlus no Twitter tem sido o mais ativo na promoção de seu lançamento iminente.

Escrito por Cam Bunton.