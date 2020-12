Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OnePlus já confirmou que vai lançar um produto de relógio , mas há mais do que isso - um rastreador de fitness acessível, em grande parte chamado de OnePlus Band, também está em obras para 2021.

Embora o relógio seja oficial - conforme confirmado no Twitter pelo CEO da OnePlus, Pete Lau - a OnePlus Band ainda não foi assinada e selada. No entanto, o Android Central tem fontes que afirmam que o tracket de fitness acessível será o primeiro lançamento de wearable da empresa.

Muitos podem pensar na OnePlus como uma companhia telefônica. Mas 2020 já provou mais do que isso: lançou o OnePlus TV, como primeiro apresentado em 2019 , para o mercado indiano; enquanto seu cofundador, Carl Pei, partiu para fazer parte de um empreendimento ainda não divulgado .

Mas voltando à OnePlus Band. Com seu principal objetivo sendo a acessibilidade - sugere-se um preço de $ 40 (£ 30) - ele se encaixa no novo modelo OnePlus. Em 2020 também vimos a chegada do OnePlus Nord , com o objetivo de trazer de volta o preço dos telefones da empresa, tendo passado os seis anos anteriores aumentando o preço pedido de seus carros-chefe.

A OnePlus claramente deseja oferecer produtos que se encaixem em mercados internacionais, como o subcontinente, com o objetivo de atrair compradores em potencial para longe de empresas como a Mi Band da Xiaomi. A OnePlus Band pode ter sucesso? Suspeitamos que ouviremos mais em janeiro ou fevereiro - talvez de acordo com o cronograma do MWC Shanghai.

Escrito por Mike Lowe.