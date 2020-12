Parece que o Google está criando um novo rastreador de fitness como o Amazon Halo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon surpreendeu a todos quando lançou o Amazon Halo no início do ano e agora parece que o Google está planejando lançar seu próprio rastreador de fitness.

A prolongada aquisição do Fitbit pelo Google por US $ 2 bilhões teve que passar por alguns obstáculos para ser aprovada para a UE e ainda não tem sinal verde nos EUA, então parece que o gigante das buscas está avançando com planos para uma alternativa se não puder comprar Fitbit.

Os planos para o rastreador foram identificados ao serem submetidos ao Escritório de Patentes dos EUA para certificação, assim como muitos outros produtos novos.

Não há nome para a banda, embora também haja muito pouco a dizer em relação às suas características - de acordo com 91Mobiles, a lista apenas menciona que é uma "pulseira para rastrear o condicionamento físico", o que não é surpreendente.

O rastreador do Google não tem tela e parece ser um loop de tecido ondulado um pouco como o Apple Watch Sport Loop , mas tem uma pequena fivela. A pulseira possui um sensor de aparência bastante normal para frequência cardíaca e movimento que certamente se conectará a um carregador personalizado.

O dispositivo será claramente controlado por um aplicativo de smartphone, já que não há como visualizar os dados ou gerenciá-los no pulso, é claro.

Escrito por Dan Grabham.