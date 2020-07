Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A tentativa de aquisição do rastreador de fitness maven Fitbit pelo Google ainda está em andamento - é uma compra em uma escala que leva um tempo enorme para ser concluída, sem surpresa.

Como em qualquer acordo desse tipo, a UE está interessada em garantir que tudo esteja acima do esperado e que haja algumas preocupações na frente antitruste, dada a natureza sensível dos dados de saúde que os dispositivos da Fitbit coletam naturalmente.

Parece que o Google está muito interessado em dissipar essa preocupação - ele emitiu uma declaração por e-mail à Reuters , comprometendo-se a trabalhar com a UE em um acordo que vê os dados de dispositivos da Fitbit excluídos de seus sistemas de publicidade.

Isso significaria, em teoria, que os rastreadores da Fitbit estavam basicamente isentos da preocupação de que sua frequência cardíaca e padrão de sono pudessem alimentar os anúncios que você vê na web.

De acordo com a declaração do Google: “Este acordo é sobre dispositivos, não dados. Agradecemos a oportunidade de trabalhar com a Comissão Europeia em uma abordagem que proteja as expectativas dos consumidores de que os dados do dispositivo Fitbit não serão usados para publicidade ”.

Isso não é exatamente estanque lingusiticamente, mas, dada a posição do Google, seria surpreendente se isso não se tornasse uma promessa que mantém. Ainda não se sabe se ele vence a UE, mas também serão buscadas opiniões de rivais comerciais e, de fato, dos próprios usuários do Fitbit. Este provavelmente ainda tem um caminho a percorrer.