EE Pocket-lint Awards 2022: Dispositivo de aptidão física do ano

(Pocket-lint) - Todos os anos para o EE Pocket-lint Awards, avaliamos as categorias do ano anterior e decidimos se precisamos ajustá-las a fim de melhor representar o mercado e os dispositivos que revisamos durante os últimos 12 meses. Para 2022, houve uma mudança que imploramos em comparação com o Pocket-lint Awards 2021, que foi mudar a categoria de Melhor Rastreador de Fitness para Melhor Dispositivo de Fitness.

Fizemos isso porque os rastreadores de fitness não são as únicas coisas que devem ser elogiadas por ajudar as pessoas a atingir seus objetivos de fitness, com máquinas como Peloton e Hydrow também entregando seu peso em ouro nesta área.

Existem alguns dispositivos de fitness incríveis por aí, todos eles ajudam a motivá-lo, encorajá-lo e guiá-lo em direção a seus objetivos, quaisquer que sejam esses objetivos. Somente um pode ser coroado vencedor da categoria Melhor Aparelho de condicionamento físico, mas todas as indicações deste ano são excepcionais.

Dispositivo Físico do ano: Garmin Forerunner 955

O soberbo Garmin Forerunner 955 ticks quase todas as caixas que procuramos em um relógio de corrida premium, que é uma das razões pelas quais ele foi premiado com o dispositivo de fitness do ano por nós e nossa equipe de elite de juízes.

A Garmin não só melhora significativamente o design do Forerunner 955, mas também implementa habilmente novos recursos como Status HRV e Prontidão de Treinamento em uma experiência de rastreamento já bastante compreensiva. É um dispositivo de aptidão física brilhante e um bem digno de seu título.

Altamente elogiado: Bicicleta Peloton+

O Peloton Bike+ pode ter sido conduzido até o topo pela Garmin, mas foi uma chamada muito próxima que levaria a coroa. O Peloton Bike+ recebe o Highly Commended Fitness Device de 2022, chegando em um segundo muito próximo. Há algumas coisas na vida que são difíceis de entender ou apreciar até que você as tenha experimentado em primeira mão. O Peloton é uma dessas coisas.

É muito fácil questionar por que as pessoas gastam a quantidade - vamos ser reais - obscena de dinheiro que a Peloton Bike e a Bike+ custam, não apenas para as bicicletas giratórias em si, mas para a filiação mensal que elas então exigem. Entretanto, tendo experimentado o Peloton Bike+ durante vários meses, nós o conseguimos completamente. Entendemos inequivocamente porque Peloton tem a base de usuários que tem e porque, apesar de a Bike+ custar muito mais do que muitas outras bicicletas de exercício por aí, ela entrega acima e além do que muitos competidores oferecem, e porque foi premiada este ano com o Highly Commended.

O melhor do resto

Enquanto o Garmin Forerunner 955 pode ter sido coroado vencedor e o Peloton Bike+ Highly Commended, o resto da lista restrita foi composta de alguns dispositivos verdadeiramente brilhantes. Você ouve com freqüência a frase "o canivete suíço de X" referindo-se a um produto que faz muitas coisas realmente bem - e o Garmin Fenix 7 Solar se encaixa definitivamente nessa descrição. Enquanto isso, o Fitbit Sense 2 rastreia a atividade com precisão, oferece excelente rastreamento do sono e tem uma gama de características de saúde como excelente rastreamento do estresse, colocando-o em um mundo próprio.

O Amazfit T-Rex 2 é um relógio inteligente ao ar livre acessível, que tem aquela importantíssima qualidade de construção robusta de um relógio que pode resistir a alguma carnificina - ao mesmo tempo em que tem o software inteligente para torná-lo útil em uma aventura. Por último, mas não menos importante, o Withings ScanWatch Horizon é super-premium para ser usado, tem a aparência de qualquer coisa no mercado e traz um excelente rastreamento para a mesa, tornando-o uma grande proposta em seus próprios dois pés.

O que são os prêmios Pocket-lint Awards?

O EE Pocket-lint Awards acontece anualmente para celebrar o melhor da tecnologia dos 12 meses anteriores. Os produtos precisam ser totalmente revisados pela equipe do Pocket-lint para serem considerados para os Prêmios, com julgamento no final do ano. Através de um processo de lista longa e pré-seleção, o painel de juízes especialistas pontua os dispositivos para resultar no vencedor geral e no vice-campeão Altamente Recomendado.

O Pocket-lint Awards foi realizado pela 19ª vez em 2022.

Escrito por Britta O'Boyle.