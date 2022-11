O mais recente treinador de bicicletas indoor da Garmin é o Tacx Neo Bike Plus

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Garmin anunciou uma versão atualizada de seu mais completo treinador de bicicletas indoor - o Tacx Neo Bike Plus, que tomará seu lugar bem no topo de sua gama de treinamento.

O treinador irá custar uma quantia impressionante de £3.499,99 ou $3.999,99 quando for lançado muito em breve, um grande aumento em relação aos £2.299,99 que atualmente se encontram ao lado do menos avançado Tacx Neo Bike.

Ainda assim, para aqueles que levam seus ganhos de treinamento muito a sério, isto pode representar um investimento muito sólido. Vários elementos do Neo Bike foram redesenhados para o Neo Bike Plus, incluindo os novos deslocadores programáveis.

Isto tornará as coisas mais suaves do que nunca, embora a potência máxima ainda seja de 2.200 watts, como o Neo Bike mais antigo.

A combinação da bicicleta com o aplicativo Tacx Training permitirá que você imite as superfícies da estrada para uma prática mais precisa, enquanto a simulação de descida também pode recriar com precisão a sensação de velocidade descendente, desde que você conecte o treinador à energia.

A bicicleta tem um display de 4,5 polegadas, para que você possa trazer informações de rota ou seguir junto com vídeos de treinamento, novamente uma característica compartilhada da versão mais antiga.

Na verdade, não estamos vendo uma gama super ampla de atualizações importantes entre estes dois modelos, portanto, será interessante colocar nossas mãos nela e experimentá-la. Se as maiores atualizações só forem realmente evidentes enquanto o estivermos usando, isso explicaria um pouco da consistência por trás das especificações da manchete tecnológica.

Você pode saber mais sobre o Tacx Neo Bike Plus no site da Garmin agora, antes do seu lançamento em um futuro próximo.

Escrito por Max Freeman-Mills.