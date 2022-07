Garmin Edge Explore 2 é um computador de bicicleta simplificado para aqueles que só querem andar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Garmin tem uma gama completa de computadores de bicicleta na família Edge, com o Explore 2 projetado para aqueles que querem características essenciais de pilotagem, sem nenhum dos aspectos de desempenho esportivo.

Assim, você obtém o GPS e o mapeamento, poderá gravar seus passeios e desfrutar de notificações em seu dispositivo - assim como obter serviços como rastreamento ao vivo, mas sem ficar atolado em todas as outras coisas que a Garmin oferece em sua linha Edge.

Isso significa que não há recursos de treinamento como resistência, exercícios ou qualquer uma das análises que a Garmin oferece para rastrear e processar seus dados.

Você receberá coisas importantes, como o ClimbPro para ajudá-lo a julgar como você deve atacar uma determinada colina, mas você não obtém alguns dos equipamentos mais avançados como um giroscópio.

Remover todas essas características significa que o Garmin Edge Explore 2 é muito mais acessível. É metade do preço do carro-chefe Edge 1040, por exemplo, porque foi projetado para pessoas que querem subir na bicicleta e andar de bicicleta, não subir na bicicleta e treinar - e essa é a grande venda aqui: você recebe um Garmin Edge que é muito mais acessível.

Você ainda terá um display colorido de 3 polegadas, você ainda terá 16 horas de duração da bateria e os mapas de bicicleta da Garmin, mas você também terá mais no bolso depois de comprá-la.

Também é compatível com ebike e em alguns você será capaz de carregar seu Edge Explore 2 enquanto estiver no ebike.

É claro que há expansão através do ecossistema, trabalhando com as luzes Varia da Garmin, sincronizando com a Garmin Connect e em seguida com as de Strava ou Komoot, assim como sensores externos.

O Garmin Edge Explore 2 está disponível agora, com preço de £249,99 / $299,99 / EUR299,99.

Escrito por Chris Hall.