Garmin Edge 1040 acrescenta habilidades solares, deixando o sol carregar seu computador de bicicleta enquanto você anda

(Pocket-lint) - Com a Garmin tendo atualizado muitos de seus relógios esportivos com Power Glass, talvez seja uma surpresa que a Garmin tenha levado tanto tempo para trazer esta tecnologia para sua família de computadores de bicicleta Edge.

O Garmin Edge 1040 Solar é revestido com Power Glass em sua tela de 3,5 polegadas, permitindo que o poder do sol seja colhido, prolongando a vida útil do dispositivo.

No modo de economia de bateria, a Garmin diz que há uma extensão de 100 horas, ou 42 minutos de pedalada adicional por hora quando se está pedalando durante o dia. Isso, claro, depende do Edge 1040 Solar receber 75.000 lux, de acordo com Garmin, mas isso deve significar que quando você sai com uma bateria menos que cheia em um dia ensolarado, há uma coisa a menos com que se preocupar.

Na realidade, esta é uma atualização do Garmin Edge 1030 Plus, que tem sido o principal computador de motocicleta da Garmin por vários anos, mas a promessa de uma interface de usuário atualizada será bem-vinda.

A Garmin também diz que ele se configurará essencialmente, o que significa que a primeira vez que você o ligar não terá que passar idades analisando os ajustes, ele pode basicamente levantar aqueles de um dispositivo Edge anterior que você possa ter tido, ou usar os ajustes mais comuns que outros usam.

Projetado para servir igualmente aos ciclistas na estrada ou fora dela, há suporte e compatibilidade com uma enorme variedade de sensores do ecossistema e de terceiros da Garmin, oferecendo também compatibilidade com treinadores internos - inclusive da marca Tacx da Garmin.

Há GNSS multi-banda para aumentar a precisão do posicionamento por satélite, e orientação para ajudá-lo a se concentrar no treinamento das partes do seu passeio que são mais fracas, para manter a melhoria constante.

Você será capaz de obter orientação de potência (assumindo que você tenha uma fonte de dados de potência compatível, como os pedais de potência do Rally da Garmin) para ajudá-lo a manter seus esforços ao longo de um curso - enquanto você pode rastrear seus níveis de esforço em tempo real durante um passeio.

Naturalmente, você terá suporte para todos os recursos anteriores que a Garmin ofereceu, permitindo um kit de ferramentas para acompanhar seus passeios e treinamento, para monitorar suas subidas, assim como oferecer navegação avançada, onroad e off.

Sincronizando com Garmin Connect, você poderá obter todos os seus dados em seu telefone para análise - assim como sincronização com plataformas de terceiros como Strava - enquanto também oferece notificações de smartphone e recursos avançados como rastreamento ao vivo, mensagens em grupo e alertas de incidentes.

Há também uma versão do Garmin Edge 1040 sem o vidro solar, que será um pouco mais barata.

O Garmin Edge 1040 Solar está disponível agora, custando £629,99 / $749,99 / EUR749,99.

Escrito por Chris Hall.