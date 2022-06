Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Garmin puxou a cortina da série Forerunner 255 - a tão falada atualização para o relógio de corrida de médio alcance da empresa.

Ao contrário da geração anterior, o relógio estará disponível em dois tamanhos de caixa desta vez, embora a Garmin ainda ofereça uma versão separada para reprodução de música offline.

Há o Forerunner 255S de 41 mm e o Forerunner 255S Music, bem como o Forerunner 255 e o Forerunner 255 Music de 46 mm. Além do recurso musical e do tamanho da caixa, o único outro ponto real de diferença é o preço - os modelos padrão serão ambos $349,99 / £299,99 / EUR349,99, enquanto os modelos Music custam $399,99 / £349,99 / EUR399,99.

Então, o que há realmente de novo aqui? Bem, as mudanças nas manchetes não são tão dramáticas quanto o Garmin Forerunner 955 lançado junto com esta série, mas ainda há muito para mergulhar.

Talvez as adições mais interessantes estejam no software, com muitas ferramentas novas sendo dadas aos usuários para ajudá-los a acompanhar seu exercício. A série 255 contará pela primeira vez com suporte completo de triatlo, com a capacidade de mudar o rastreamento em corridas ou exercícios de tijolos agora disponíveis ao toque de um botão.

Como o Forerunner 955, agora há também um novo widget de corrida. Isto dá aos usuários informações de imediato sobre a previsão do tempo de corrida, tempo e um relógio de contagem regressiva, com sugestões de treinos diários também mudando com base no quão próximo o usuário está de uma corrida programada.

Isto se soma ao Relatório da manhã, que inicia o dia do usuário com informações sobre o tempo, uma sugestão de treino, um resumo de rastreamento do sono e o novíssimo status do HRV. Este recurso rastreia a variabilidade da freqüência cardíaca durante o sono do usuário, a fim de coletar mais informações para obter informações de recuperação.

Longe do exercício, o suporte para Garmin Pay finalmente também chegou, enquanto a vida útil da bateria parece ter sido muito melhorada a partir da série Forerunner 245.

Garmin sugere que 255 modelos deveriam ser capazes de alcançar cerca de 14 dias de vida útil no modo smartwatch e 30 horas no modo GPS, o que seria um grande salto dos sete dias no modo smartwatch e 24 horas no modo GPS disponíveis com a última geração. Esse modo GPS também não será melhor apenas na frente da bateria, com o novo GPS multi-banda, multi-satélite, que também pode melhorar os tempos de travamento e a precisão.

Estamos atualmente testando o Forerunner 255S, e publicaremos nosso veredicto completo nas próximas semanas.

Escrito por Conor Allison.