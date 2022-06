Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Garmin revelou oficialmente a série 955 da Forerunner - o mais recente modelo emblemático na linha de relógios com foco na corrida.

Substituindo o Forerunner 945, o 955 introduz uma série de atualizações significativas, incluindo carga solar, uma interface touchscreen e GPS multi-banda para maior precisão.

O modelo padrão começa em $499,99 / £479,99 / EUR549,99, enquanto que a edição Solar irá vender no varejo por $599,99 / £549,99 / EUR649,99.

O carregamento solar é na verdade algo que vimos de outros modelos Garmin recentes de ponta, como o Fenix 7, e parece contribuir para as expectativas de vida útil muito melhorada da bateria.

Garmin diz que o 955 é capaz de atingir 20 dias de vida útil da bateria no modo smartwatch, ou até 49 horas no modo GPS. Se isso se mantiver, representará um grande impulso no que vimos com o 945, lançado em 2020, que ofereceu cerca de duas semanas de vida útil da bateria (e 36 horas no modo GPS).

Outra semelhança que o 955 compartilha com o último Fenix é a mudança para uma interface touchscreen, o que significa que a experiência agora não é mais controlada apenas através dos cinco botões do dispositivo. Como descobrimos com o relógio multiesportivo da empresa, isto deve tornar a passagem por mapas e telas de dados muito mais simples, e os puristas (ou aqueles com mãos suadas) ainda têm a opção de brincar com os empurradores.

Em termos de características do software, há uma quantidade constante aqui - concentrando-se, como seria de se esperar, no treinamento. O Status HRV agora rastreia a variabilidade da freqüência cardíaca do usuário enquanto dorme, a fim de obter uma idéia mais precisa da recuperação, enquanto o Training Readiness usa o sono, o tempo de recuperação, o status HRV e outras métricas para fornecer uma visão de quão pronto o corpo está para assumir a tensão do exercício.

Para aqueles que treinam para um evento específico, há também o novo widget de corrida, que fornece um atalho para informações específicas do dia da corrida, tais como previsões de desempenho, tempo e um relógio de contagem regressiva. Uma vez programada uma corrida, as sugestões de exercícios diários também se adaptarão com base nisso.

O poder de corrida nativa também está sendo adicionado através do 955. Desde que você tenha um Botão de Corrida Dinâmica ou HRM-Pro, você será capaz de receber métricas em tempo real da potência de corrida diretamente para o relógio.

Todo seu exercício de rastreamento ao ar livre, também será apoiado pelo novo rastreamento GPS multi-banda e multi-satélite, que deverá ver melhorias no travamento e rastreamento.

Como este modelo está no topo da linha Forerunner da Garmin, há toda uma série de recursos e bugigangas que não mencionamos também, tais como reprodução de música offline (lembre-se quando isso era uma manchete!), suporte a mapas offline, monitoramento de Pulse Ox e toneladas de métricas rastreadas.

Estamos atualmente testando o Garmin Forerunner 955 Solar, com nosso veredicto completo no site durante as próximas semanas. Fique atento.

Escrito por Conor Allison.