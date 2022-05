Garmin Varia RCT715 integra uma câmera voltada para trás ao lado de um radar de detecção para manter os ciclistas seguros

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Garmin Varia RCT715 se baseia nos dispositivos Varia anteriores da Garmin, agora integrando uma câmera voltada para trás, juntamente com suas habilidades de radar.

A Garmin Varia é popular para a detecção traseira de ciclistas, usando radar para alertar o ciclista sobre veículos que se aproximam e ultrapassam pela retaguarda, ao mesmo tempo em que atua também como um farol traseiro.

A peça que faltava no quebra-cabeça, é claro, era a captura de vídeo. Não é desconhecido para os ciclistas o uso de câmeras, especialmente quando andam em ambientes urbanos movimentados, permitindo provas de vídeo em caso de acidentes ou outros incidentes.

A Varia RCT715 combina tudo em uma unidade para fazer exatamente isso, capturando vídeo e salvando automaticamente o vídeo se houver um incidente.

O vídeo que ele captura é 1080/30p e pode então ser acessado através do aplicativo Garmin Varia, com dois modos disponíveis, seja para captura constante ou apenas para captura quando há um incidente.

Além disso, o RCT715 fará interface com dispositivos Garmin compatíveis, dando-lhe algum controle sobre o lado vídeo das coisas, mas isto não permite uma visualização traseira do vivo - ele é realmente projetado para capturar incidentes e armazená-los para que você possa acessá-los como prova mais tarde.

Quanto ao radar e ao lado leve das coisas, isto também é compatível com computadores Garmin, mas, como nos modelos anteriores Varia, também com uma gama de unidades de cabeça de terceiros, como o Hammerhead.

Garmin diz que você terá 4 horas de vida útil da bateria com radar, vídeo e luzes no modo noturno, ou 6 horas de vida útil com as luzes no modo diurno, por isso é provável que este seja um dispositivo que você terá que recarregar durante a noite depois de sua viagem, ou antes de cada longa viagem.

A Garmin Varia RCT715 está disponível agora por $399,99 / £349,99 / EUR399,99.

Escrito por Chris Hall.