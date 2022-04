Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Garmin está de volta ao negócio de rastreadores de fitness, anunciando a chegada do tão aguardado Vivosmart 5.

Um acompanhamento do Vivosmart 4 que estreou em 2018, a mais recente banda da empresa é relativamente leve nas atualizações.

A mudança na manchete é o display, que Garmin indica ser 66% maior que o modelo anterior, bem como a adição de um novo botão de controle abaixo do display.

Com os rastreadores Garmin mais antigos, o controle através dos menus tem sido muitas vezes um pouco complicado, enquanto a tela em si tem sido um pouco difícil de se obter qualquer informação útil.

Isso mudou com o Vivosmart 5 de $149,99 / £129,99, com o texto maior e a tela sensível ao toque deslizante, o que esperamos facilitar a navegação real através dos menus do rastreador.

O design unibody também foi ajustado, com o rastreador agora capaz de ser colocado e trocado por outra alça de sua escolha.

Naturalmente, com muito tempo entre esta nova geração e a última, há também um punhado de melhorias no software.

Garmin observa que alertas de freqüência cardíaca anormal e recursos de segurança estão agora presentes, unindo as métricas de rastreamento de estresse e saúde que foram lançadas junto com o Vivosmart 4, tais como bateria corporal, medições de óxido de pulsos, monitoramento contínuo do ritmo cardíaco e quebras no estágio de sono.

Como você pode esperar, há também uma vida útil de bateria decente esperada com o Vivosmart 5, com a Garmin sugerindo que você terá cerca de sete dias de uso antes de precisar recarregar.

No entanto, infelizmente, ainda não há GPS incorporado, então você terá que se limitar a amarrar com seu smartphone.

O rastreador está disponível hoje em preto, branco e menta. E vamos testá-lo nas próximas semanas, portanto, fique atento para nossa revisão completa.

Escrito por Conor Allison.