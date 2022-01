Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma listagem do Garmin Forerunner 955 apareceu no site australiano da empresa, levando a especulações de que um anúncio oficial está pendente.

Como vimos antes do lançamento do Garmin Venu 2 Plus - e vazamentos semelhantes para o Fenix 7 - uma página da Web semi-completa detalhando o relógio de corrida não confirmado foi detectada por usuários atentos de um subreddit Garmin .

A página, naturalmente, agora foi removida, e também foi feita antes que pudesse ser armazenada em cache pelo Google. Ao contrário de outros vazamentos, esta lista também não exibiu o dispositivo em imagens, o que nos deixa com a quase confirmação de que o sucessor do Forerunner 945 será de fato um modelo 955.

É claro que, com a Garmin atualizando quase todos os outros dispositivos Forerunner nos últimos dois anos, que também incluíam uma versão LTE do Forerunner 945 nos EUA no ano passado, uma versão de nova geração do principal relógio de corrida sempre provavelmente chegaria. o futuro próximo.

Além do nome, a listagem também mostra o fato de que será enviado com LTE e que o pacote custará AU $ 1.049 (cerca de US $ 750 / £ 550). Normalmente, a Garmin oferece seu Forerunner de ponta com um monitor de frequência cardíaca com cinta torácica para maior precisão.

Como o modelo LTE do 945 não foi lançado na Austrália, isso indica que o 955 virá com o recurso como padrão (ou talvez apenas inclua a opção em mais regiões), enquanto o aumento de preço fica bastante alinhado com o que esperaria, e o que vimos do salto do Fenix 7. Atualmente, o modelo 945 LTE está disponível por US $ 649,99 sem a alça de peito incluída, por isso é justo estimar que um modelo 955 LTE 'padrão' chegaria mais perto de US $ 700.

Especulação de preços à parte, lembre-se, é importante lembrar que também não temos ideia de quando a Garmin anunciará uma data oficial de lançamento para o relógio de corrida de última geração - se for o caso.

Melhores ofertas do Amazon US Prime Day 2021: Selecione ofertas ainda ativas Por Maggie Tillman · 23 Junho 2021 O Prime Day 2021 já começou!

Se os relógios Garmin recém-lançados servirem de base, é provável que mais detalhes surjam em breve. Atualizaremos esta peça com todas as informações mais recentes.

Escrito por Conor Allison.