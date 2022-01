Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você já olhou para um relógio de rastreamento de fitness ao ar livre, é provável que já tenha ouvido falar da linha Fenix da Garmin, que fica no topo de sua linha de produtos. Para 2022, foi atualizado na forma do Garmin Fenix 7, então o que há de novo e empolgante nesta série de relógios?

Somos fãs da linha Fenix há muito tempo - o 6 Pro e o 6 Pro Solar foram os principais produtos em nossas análises - e o Fenix 7 pega tudo o que havia de bom nisso e se baseia em seu conjunto de recursos. Há um monte de opções para atender a todos os detalhes também, com o Fenix 7S, Fenix 7, Fenix 7X, todos disponíveis nas edições 'padrão', Solar e Sapphire Solar - os dois últimos adicionando energia solar e vidro Power Sapphire em Adição.

O principal dos novos recursos do Fenix 7 é uma tela sensível ao toque, que faltava nos antecessores. Ele pode ser desligado se não for do seu gosto, ou você simplesmente não o usaria quando estiver em campo, mas podemos ver que ele é útil para tarefas específicas - talvez quando você estiver em casa percorrendo os detalhes dos dados, para exemplo.

Há também GPS de banda dupla no Sapphire Solar Edition (incluindo a banda L5), que é particularmente útil para um relógio ao ar livre, onde o sinal pode ser mais difícil de adquirir. Até mesmo uma tocha embutida possui (somente no modelo 7X) para ajudar a iluminar seu caminho - embora use-a com moderação se quiser economizar a vida útil da bateria.

Todos os relógios Fenix 7 vêm pré-carregados com SkiView para visualizar os nomes das corridas e classificações de dificuldade para mais de 2.000 resorts de esqui em todo o mundo. Os modelos Solar e Solar Sapphire vêm com mapas TopoActive para download em todo o mundo (não apenas para regiões específicas, como foi o caso dos relógios anteriores). Esse último ponto será um grande atrativo para os aventureiros do mundo que procuram mapas topográficos.

A Garmin desenvolve há muito tempo ferramentas para avaliar energia, como BodyBattery em seus relógios de corrida (que também está incluído aqui, usado em sincronia com o monitor de oxigênio sangrento Pulse Ox e rastreamento de frequência cardíaca 24 horas por dia, 7 dias por semana).

O Fenix 7 também oferece resistência em tempo real, projetada para rastrear os níveis de esforço durante a corrida ou ciclismo. Há também um recurso Visual Race Predictor para ajudar a avaliar seu treinamento geral de corrida. Então o Recovery Time Advisor pode levar em consideração a intensidade do treinamento em qualquer disciplina e aconselhar sobre o descanso necessário.

Parece uma grande atualização geral para a série Fenix. A Garmin também apresentará um modelo Epix 'Gen 2', completo com uma tela AMOLED, voltada para um cliente com mais estilo de vida - uma alternativa ao ar livre para, digamos, o Apple Watch Series 7 , se você preferir.

A série Garmin Fenix 7 estará à venda a partir de £ 599,99, com os modelos Solar e Sapphire Solar inevitavelmente custando mais.

