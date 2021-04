Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Garmin anunciou o Venu 2 e o Venu 2S, com o smartwatch AMOLED agora disponível em dois tamanhos diferentes.

O Venu 2 tem uma caixa de relógio de 45 mm e uma pulseira de 22 mm, enquanto o Venu 2S tem uma caixa de 40 mm e uma pulseira de 18 mm, o que significa que você pode escolher o relógio que se encaixa melhor em você - e trocar as braceletes se quiser uma mudança.

O Venu é a resposta da Garmin para outros smartwatches premium no mercado, usando um display AMOLED - coberto com Gorilla Glass 3 para mantê-lo protegido - para fornecer visuais mais ricos do que você encontrará em seus dispositivos voltados para o esporte.

No Venu 2 há uma interface atualizada, com animações que você não obterá em outros dispositivos Garmin , enquanto há também um foco atualizado em treinos HIIT, com animações na tela para que você saiba o que deve fazer.

Existem perfis para mais de 25 esportes integrados, enquanto a compatibilidade com o Connect IQ significa que você pode adicionar aplicativos adicionais e mostradores de relógio.

Os modelos Venu 2 circulam em torno de um conjunto abrangente de sensores, incluindo o sensor de frequência cardíaca na parte traseira do relógio, oxigênio no sangue, GPS e sensores de movimento, para monitorar sua atividade 24 horas por dia, 7 dias por semana.

É claro que você será capaz de realizar grandes exercícios aeróbicos com corrida, natação e ciclismo, mas há muito mais a oferecer, incluindo modos dedicados de caminhada e caminhada, bem como esportes internos.

Há um corpo de policarbonato coberto com uma luneta de aço inoxidável, tudo com 50 metros de impermeabilização para que fique feliz com a natação, esqui, banho ou suor.

Também há um rastreamento total do sono, alimentando o recurso Body Battery da Garmin, para que você possa ver quanto descanso precisa com base em sua atividade, para ajudá-lo a encontrar o equilíbrio certo.

Existem recursos de saúde também, não apenas incorporando o rastreamento da saúde feminina, mas um novo recurso Instantâneo de saúde fará uma análise de 2 minutos da frequência cardíaca e dos níveis de oxigênio no sangue. Você poderá obter sua idade de condicionamento físico, monitorar os níveis de estresse e muito mais.

Para obter o máximo do seu Venu 2, você terá que conectá-lo ao seu smartphone via Garmin Connect, onde você obterá insights profundos sobre seus dados e o que eles significam, ao mesmo tempo em que poderá verificar suas estatísticas pós-execução - como além de acessar muitos exercícios que você pode sincronizar com o relógio.

O Garmin Connect também fornecerá notificações para o seu pulso para que você possa deixar o telefone no bolso - enquanto os usuários do Android poderão aproveitar as respostas rápidas para responder a mensagens importantes.

O Venu 2 terá suporte para música, com a capacidade de baixar e sincronizar até 650 faixas do Spotify, Deezer ou Amazon Music, enquanto o Garmin Pay também é compatível, permitindo pagamentos em movimento.

Há suporte para carregamento rápido de bateria, dando a você um dia de uso de 10 minutos conectado, enquanto você terá mais de 10 dias de uso no modo de economia de bateria - o funcionamento real ao vivo que veremos quando analisarmos este novo modelo .

Os novos Garmin Venu 2 e Venu 2S já estão disponíveis por € 399,99.

Escrito por Chris Hall.