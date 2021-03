Garmin Rally é um conjunto completo de novos pedais de medidor de energia para ciclistas de estrada e off-road

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O ciclismo teve um grande boom no ano passado, então não podemos deixar de sentir que o momento do lançamento do novo pedal medidor de energia da Garmin não poderia ser melhor. Apresentando o Rally, esta é uma família totalmente nova de pedais que suportam medidas de um ou dois lados, presilhas Shimano ou Look e bicicletas on e offroad.

A gama existente de pedais Vector da Garmin é popular entre os ciclistas, mas nos modelos antigos você tem duas opções - o Vector 3 oferecendo uma configuração dupla ou o Vector 3S oferecendo medição de lado único, para ciclistas de estrada, com travas Garmin ou Look.

A família Rally oferece muito mais opções.

Em primeiro lugar, o RK100 e o RK200 continuam a partir do Vector 3, suportando chuteiras Look Keo como antes. O RK100 é o modelo de um lado, enquanto o RK200 é o modelo de dois lados para os dados mais precisos.

O RS100 e o RS200 são compatíveis com as travas Shimano SPD-SL e, novamente, vêm em modelos de lado único ou duplo para ciclistas de estrada.

Finalmente, o XC100 e o XC200 são para medição de potência offroad e oferecem suporte para travas Shimano SPD, levando a Garmin a um novo segmento de mercado.

A vantagem das medições nos dois lados é que você pode obter dados para cada perna, ajudando a fazer ajustes para obter o máximo do seu percurso. Eles também rastrearão o tempo gasto fora da sela e sentado.

O Rally RK100, RS100 e XC100 (os modelos de um lado) são mais acessíveis como um ponto de entrada para medição de potência na bicicleta, mas a Garmin diz que você pode atualizar para um sistema de sensor duplo no futuro, comprar comprando os pedais de atualização para fazer um par.

Os pedais serão amplamente suportados em computadores e aplicativos de bicicleta compatíveis - como o Zwift paratreinadores internos .

Os pedais darão a você 120 horas de vida útil da bateria e o eixo foi projetado para que possa ser trocado entre diferentes corpos de pedais de Rally. Isso significa que você não precisa comprar um conjunto completo de pedais, você só precisa comprar um conjunto e, em seguida, o kit de corpo do pedal para o outro tipo que desejar.

Existem roscas de metal e um novo contato de bateria para aumentar a confiabilidade dos pedais.

Os preços - como é o caso dos medidores de energia - permanecem altos, com os modelos de sensor duplo variando de £ 969,99 a £ 1059,99. Os modelos de detecção única custam £ 569,99 a £ 619,99.

Um pedal de atualização (para passar de simples para duplo) custa entre £ 489,99 e £ 529,99, enquanto os kits de conversão variam de £ 179,99 a £ 219,99.

Escrito por Chris Hall.