Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Garmin lançou um novo relógio voltado especificamente para ultra-corredores / atletas de resistência. É chamado de Garmin Enduro e é essencialmente um Garmin Fenix 6 rebatizado, mas com rastreamento de desempenho aprimorado.

No lado do design, parece virtualmente idêntico ao Fenix 6 series, mas vem em diferentes opções de cores e vem com uma nova faixa de nylon flexível.

Em vez de apresentar os detalhes em vermelho da linha Fenix, o Endura tem detalhes em amarelo / verde e parece vir em variantes de cor cinza aço e cinza carbono. Isso é basicamente cinza claro e cinza escuro.

Ele tem o vidro de energia solar da Garmin integrado para oferecer alguma recarga durante o funcionamento em plena luz do dia e pode aumentar a vida da bateria em até 65 dias, de acordo com o lançamento da Garmin.

Enduro tem um sistema de medição VO2 Max aprimorado que inclui uma nova capacidade de VO2 Max de corrida em trilha e ajusta automaticamente com base nas condições da trilha. Ele também leva o calor e a altitude em consideração ao medir sua aptidão.

Existe o ClimbPro, um recurso que fornece dados de gradiente, ganho de elevação e distância em suas subidas atuais e futuras. Você ainda obtém um cronômetro de descanso na sessão de atividade Ultrarun, que permite registrar a quantidade de tempo que você gasta em estações de descanso fazendo uma pausa / levando água e comida.

Fora do rastreamento de atividades, o relógio fornecerá orientação sobre quanto tempo você deve descansar para se recuperar de maneira eficaz. Também não é uma figura estática. Se você monitorar seu sono e atividades diárias, ele ajustará seu tempo com base em seu descanso e movimento do dia a dia.

Adicione isso às medidas de rastreamento da sessão de mountain bike e aos exercícios recomendados e você terá um relógio multiesportivo verdadeiro, mas adaptado para sessões de corrida muito longas.

Claro que você obtém todos os outros recursos atuais da Garmin, como ser capaz de visualizar mapas, visualizar notificações de smartphones, eventos de calendário, frequência cardíaca diária, saturação de oxigênio no sangue, sono, reprodução de música offline e Garmin Pay para pagamentos sem contato.

Garmin Enduro está à venda a partir de hoje com preços a partir de $ 799 nos EUA ou £ 699 no Reino Unido.

Escrito por Cam Bunton.