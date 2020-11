Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Black Friday está viva e com força, e o Garmin Vivoactive 4 foi adicionado ao pote de excelentes negócios que você pode aproveitar.

O relógio esportivo está disponível na Amazon por US $ 246,50 , contra US $ 349,99 .

Quanto você economiza depende do modelo escolhido, mas o melhor desconto disponível atualmente é para o modelo preto padrão de 45 mm - permitindo que você corte mais de $ 100. No entanto, também existem ofertas deliciosas para outras variações de cores, incluindo o equivalente a 40 mm, o Vivoactive 4S - disponível por US $ 269,99 .

Ambos os negócios representam uma economia realmente considerável em um rastreador de topo, e as variações de tamanho o tornam um ajuste ideal para aqueles com pulsos pequenos ou grandes. Ele também pega um dispositivo que está chegando ao lado caro e o transforma em um que, em relação à concorrência, é muito acessível.

Então, o que torna o Vivoactive 4 um smartwatch sólido para investir?

Bem, se você é um entusiasta do exercício - particularmente aquele que gosta de monitorar distâncias de corridas ou ciclos - este é um ótimo ajuste. Essencialmente, o Vivoactive 4 combina alguns dos recursos de elite que você encontrará nos dispositivos ultra-caros Fenix e Forerunner e os compila em um pacote mais smartwatch.

Além de GPS, monitoramento de freqüência cardíaca e o próprio conjunto de métricas de rastreamento corporal da Garmin, você também obtém suporte a listas de reprodução Spotify offline, rastreamento de sono e suporte de notificação de smartphone.

Não está totalmente claro por quanto tempo a economia durará - e de fato se ela continuará durante o período da Black Friday - mas diríamos que aqueles que estão de olho em um dispositivo Garmin devem considerar seriamente tirar vantagem deste.

Escrito por Conor Allison.