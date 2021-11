Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As vendas da Black Friday começaram e há grandes descontos em dispositivos Garmin, incluindo o Forerunner 245.

Este é um ótimo relógio para corredores e fãs de fitness, com uma economia de 33% servida nas primeiras vendas da Black Friday.

Garmin Forerunner 245 - economize $ 100 O Forerunner 245 é um dos nossos relógios de fitness favoritos, cobrindo todas as métricas de rastreamento essenciais, ao mesmo tempo que oferece rastreamento de sono e notificações de smartwatch. É ainda melhor com este desconto, o que significa que é apenas $ 199,99. Ver oferta

The Forerunner 245 is the second tier in Garmin devices, sitting above the Forerunner 45 or 55, offering GPS, heart rate and a full selection of activity tracking. It will track not only your exercise, but your daily steps and sleep too, so it can give you a full picture of what you're doing.

From the data gathered you can examine what benefits are coming from your training and how well you recover, while runners are well served thanks to advanced running dynamics.

For those wanting support for music, you'll need a slightly different version. Thankfully, that's also discounted in early Black Friday sales.

Garmin Forerunner 245 Music - economize $ 100 O Forerunner 245 Music oferece todos os benefícios do modelo normal, mas permite que você conecte seus fones de ouvido Bluetooth e sincronize músicas do Spotify, Deezer ou Amazon Music. Agora custa apenas US $ 249,99 - o mais barato na Amazon. Ver oferta

More early Black Friday USA deals

• Blink Outdoor camera: Save 44%, now $99.99

• Fitbit Sense smartwatch: $100 discount to $199.95

• Fire TV Stick 4K: 50% off at $24.99

• Samsung TVs: Save 30%

• Echo Show 5: Up to a 50% saving

• Echo Dot (3rd Gen): 38% discount to $24.99

• Bose QuietComfort earbuds: Now $199, with a $80 off

• LG NANO90 Series 4K Smart TV: Up to 26% off

Melhores ofertas do Amazon US Prime Day 2021: Selecione ofertas ainda ativas Por Maggie Tillman · 23 Junho 2021 O Prime Day 2021 já começou!

• Fire HD 8 tablet: Discounted to $45, saving 50%

• iRobot Roomba j7: 23% off - just $499

• Echo Dot (4th Gen): Now $34.99, down by 30%

• Jabra Elite Active 75t earbuds: 52% saving at $99.99

• Facebook Portal: Now $79, was $179 - 56% off

• Samsung Buds Live: 41% discount, now $99.99

• Samsung TVs: 30% saving today

• Jabra Elite 85t: Save $80, now $149.99

• Samsung Galaxy Buds Plus: 36% off, down to $95.99

• Blue Yeti Microphones: $99.99, with a $50 discount

• Garmin Venu Sq, GPS: Was $199.99, now $129.99 - saving 35%

• Motorola Smartphones: Up to 43% off

• Fitbit Luxe: Save 33%, now just $99.95

• Roku Ultra $30 discount to $69

• GoPro HERO9 Black: $50 off rrp, now $349.99