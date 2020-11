Garmin adiciona rastreamento de gravidez a seus relógios e Garmin Connect

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Garmin adicionou um recurso ao Garmin Connect que permitirá que você rastreie sua gravidez, com seu relógio Garmin contribuindo para a imagem.

Garmin Connect é o aplicativo complementar da Garmin que roda em seu dispositivo Android ou iPhone, conectando-se ao seu wearable, mas dando a você acesso a muitos dados. Você poderá colocar detalhes sobre sua gravidez, para que possa acompanhar o progresso por meio do Garmin Connect, obtendo feedback e informações úteis.

Haverá uma análise semanal com informações sobre coisas como o tamanho do feto, juntamente com nutrição e conselhos sobre exercícios para ajudar a mantê-la saudável.

Isso será acompanhado pelo rastreamento de sintomas específicos da gravidez, para que você possa registrar detalhes como o movimento do bebê, como está se sentindo ou os níveis de glicose no sangue. Obviamente, você também poderá usar recursos como rastreamento de sono e bateria corporal em seu dispositivo Garmin para ver como está se saindo.

Relógios compatíveis poderão usar o novo aplicativo Pregnancy Tracking Connect IQ , e esses dispositivos incluem a maioria da geração recente de dispositivos Forerunner de 245 a 945, Fenix, Venu e Venu Sq, bem como os modelos Vivoactive 3 e 4 . Você também poderá usar o widget de monitoramento da saúde da mulher no Vivomove para rastrear a gravidez.

Você também poderá fazer coisas como pausar o status do seu treinamento, habilitar alertas de alta frequência cardíaca e receber lembretes de hidratação para se manter na linha.

Você pode encontrar as opções no Garmin Connect em configurações do usuário> saúde da mulher.

Escrito por Chris Hall.