Garmin Vivofit Jr 3 atualiza o popular rastreador de fitness para crianças

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Garmin anunciou uma versão nova e atualizada do Garmin Vivofit Jr, com um novo design e adicionando alguns novos recursos.

O Garmin Vivofit Jr 3 vem em quatro designs - Disney Princess, A Pequena Sereia, Black Panther e Iron Man, mas agora tem um formato quadrado, então se parece um pouco mais com um relógio normal.

Ele continua a rastrear aquelas métricas essenciais, como sono, passos e minutos de atividade, com recompensas por cumprir os objetivos da atividade, desbloqueando o aplicativo complementar com "aventuras" relacionadas ao personagem do rastreador.

Graças a uma área para crianças no aplicativo, uma vez que as metas de atividade sejam cumpridas, elas serão capazes de explorar essas aventuras, com sorte mantê-las motivadas para se manterem ativas.

Esse conteúdo será aventuras com Ariel, Belle, Jasmine, Mulan e Rapunzel para os modelos Disney Princess, enquanto aventuras da Saga Infinity com personagens da Marvel estão disponíveis para as versões Black Panther e Iron Man.

Você poderá competir como parte de uma família, atribuir tarefas e programar alertas no relógio.

A duração da bateria é de um ano, embora também seja à prova dágua o suficiente para ser usada na natação. O novo Garmin Vivofit Jr 3 custará $ 79,99 ou £ 79,99 e estará disponível no quarto trimestre de 2020.

Escrito por Chris Hall.