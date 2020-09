Vazamento: Garmin enfrentará Apple Watch com Garmin Venu Sq

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Garmin pode estar se preparando para lançar um dispositivo que se move em uma direção ligeiramente diferente, colocando-o em competição direta com o Apple Watch .

O Garmin Venu Sq tem uma forma quadrada, em vez do design redondo familiar que enfeita a maioria dos dispositivos Garmin. Mover um smartwatch para um estilo quadrado ou retangular agora faz com que ele se pareça com o Apple Watch e não podemos deixar de sentir que há uma sugestão disso no Garmin Venu Sq.

O Garmin Venu foi lançado em 2019 como um relógio redondo, basicamente adquirindo as habilidades do Garmin Vivoactive 4, mas atualizando a tela com AMOLED. Isso o torna um ótimo relógio de se olhar - algo que é verdade no Apple Watch - mas também significa que a duração da bateria é prejudicada.

O próximo Venu Sq não tem uma tela AMOLED, ao invés disso, adere ao LCD que provavelmente manterá o preço baixo - dizem que custa € 200. A tela será de 1,3 polegadas com resolução de 240 x 240 pixels.

Irá obter as funções de fitness pelas quais a Garmin é conhecida, incluindo o sensor de frequência cardíaca e GPS, com suporte para uma variedade de desportos, ligação ao Garmin Connect e NFC for Garmin Pay .

Haverá duas versões, uma com suporte para música offline e outra sem esse recurso. Normalmente, a adição de suporte para música aumenta o preço.

Não há notícias de quando veremos o lançamento desse novo modelo da Garmin, mas faz sentido capitalizar a tendência dos relógios quadrados com algo que está firmemente no segmento de estilo de vida.

Escrito por Chris Hall.