Garmin Forerunner 745 é lançado para reforçar a oferta de relógios multiesportivos de médio porte

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Por muitos anos, o Garmin Forerunner 735XT foi um pilar para triatletas. Enquanto o Forerunner 935 e 945 vieram para oferecer muito mais funcionalidade, o 735XT lutou, graças a um conjunto impressionante de recursos e preços acessíveis.

A Garmin agora atualizou oficialmente o Forerunner 735XT com o Forerunner 745. Ele abandona o nome XT porque o relógio se encaixa na linha do Forerunner de forma mais organizada. Ele ainda está posicionado como um relógio para atletas poliesportivos, procurando apoiar especificamente a corrida e o ciclismo, além de atender à ampla gama de funções que você obtém em muitos relógios da Garmin. É importante ressaltar que ele reflete muitas das funções que você encontrará nos principais dispositivos da série 900 da Garmin.

São apresentados exercícios no dispositivo e dados de treinamento detalhados. Você pode ter sugestões para exercícios diários, incluindo corrida e ciclismo, com base no treinamento atual e níveis de recuperação, você pode monitorar todas as métricas que você espera, como frequência cardíaca, dados de GPS, VO2 máximo, carga de treinamento e efeitos do treinamento.

1/6 Garmin

Usando sensores adicionais - como o novo HRM-Pro ou um medidor de energia - você pode obter ainda mais dados para o seu treinamento de corrida ou de bicicleta, enquanto os nadadores obterão detalhes sobre distância, braçada, ritmo e muito mais.

Não importa o que você faça, sua recuperação será sugerida para que você saiba quanto tempo levará para se preparar para a próxima sessão difícil, enquanto fatores de estilo de vida também podem ser levados em consideração, como o quão estressante seu dia é ou como bem, você está dormindo.

Agora com suporte para música, até 500 músicas podem ser sincronizadas com o Forerunner 745 para que você possa ouvir suas listas de reprodução Spotify, Deezen ou Amazon Music pré-carregadas através de seus fones de ouvido Bluetooth enquanto corre ou na academia. Há também o Garmin Pay , que oferece suporte a pagamentos móveis para que você possa obter aquele shake de recuperação no caminho para casa com apenas um toque de seu pulso.

Tudo é sincronizado com o Garmin Connect, com integração em serviços como Komoot e Strava, enquanto as mensagens do smartphone serão servidas no seu pulso.

Existem inúmeras funções que suportam praticamente todas as suas necessidades esportivas, enquanto este relógio promete 1 semana de vida útil da bateria e até 16 horas de rastreamento por GPS - o que deve ajudá-lo a superar aquele Ironman. A duração da bateria é menor do que a do Forerunner 945 e, à primeira vista, essa é a principal diferença entre esses dispositivos.

O Garmin Forerunner 745 custará £ 449,99 e já está disponível.

Escrito por Chris Hall.