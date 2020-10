Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há uma variedade de descontos em dispositivos Garmin nas vendas do Prime Day da Amazon e um dos principais dispositivos Garmin entrou na lista - o Garmin Fenix 6.

O Garmin Fenix 6 obteve um desconto de 33 por cento , baixando para £ 356 - economizando £ 174 no RRP. Também há descontos no Garmin Fenix 6S , a versão menor do mesmo modelo.

O Fenix 6 é o dispositivo esportivo de ponta da Garmin, oferecendo métricas avançadas para todos os tipos de esportes, mas realmente focado em aventureiros ao ar livre.

Dá-lhe frequência cardíaca, GPS, altitude, bússola, métricas de corrida avançadas, monitorização do sono, notificações de smartphone, orientação de rota, ritmo de corrida - e dá-lhe 14 dias genuínos de bateria.

É construído para resistir a quedas e quedas, com uma moldura de aço inoxidável protegendo a tela de 1,30 polegadas junto com alças facilmente substituíveis.

Ele também oferece suporte a recursos avançados de smartwatch, como Garmin Pay e suporte a fones de ouvido Bluetooth, para que você possa tocar suas músicas sem precisar de um telefone.

Você pode personalizar as informações que pode ler no dispositivo usando o Garmin Connect IQ e todas as suas métricas são sincronizadas com o smartphone para análise posterior. É, sem dúvida, um dos melhores relógios esportivos que você pode comprar.

Há uma variedade de versões diferentes do relógio, incluindo vários tamanhos, portanto, certifique-se de comprar o modelo que deseja e de que o desconto se aplica a esse modelo. Esperamos que esta oferta esteja disponível nas próximas 24 horas.

Escrito por Chris Hall.